En medio del proceso de reconfiguración que atraviesa el peronismo a nivel nacional, el diputado sanjuanino Cristian Andino fue mencionado como parte de un nuevo esquema federal que comienza a tomar forma con fuerte protagonismo de dirigentes del interior del país. La referencia se dio en el programa Odisea Argentina, conducido por Carlos Pagni en La Nación+, donde se analizó el escenario político actual y los movimientos internos dentro del peronismo.

Según ese análisis, se perfila una construcción política que busca correrse de la lógica centralista y avanzar hacia un peronismo con mayor anclaje territorial, donde gobernadores, intendentes y dirigentes con peso en sus provincias ganen protagonismo en la toma de decisiones.

En ese contexto, el nombre de Andino aparece vinculado a este armado como uno de los referentes que podrían aportar volumen político desde San Juan, en línea con otros dirigentes que también buscan posicionarse en esta etapa de reorganización del espacio.

En ese listado que brindó el periodista se incluye Juan Manuel Olmos de CABA, Victoria Tolosa Paz de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Michel de Entre Ríos, Emir Félix por Mendoza, Ernesto Ali por San Luis, Gabriela Pedrali por La Rioja, Pablo Yerlin por Tucumán, Guillermo Snopek por Jujuy, Sergio Dolce por Chaco y el sanmartiniano.

La idea de un “peronismo federal” no es nueva, pero cobra fuerza en un escenario donde el movimiento atraviesa un proceso de debate interno tras las últimas elecciones. El objetivo, según plantean distintos sectores, es construir una alternativa que recupere identidad, competitividad electoral y capacidad de gestión.

El nuevo esquema, de acuerdo a la lectura expuesta en el programa, se apoya en liderazgos con experiencia de gestión y conocimiento del territorio, en contraposición a modelos más concentrados en el poder central.

En ese marco, la inclusión de Andino refleja no solo su proyección dentro del peronismo sanjuanino, sino también su inserción en una discusión más amplia sobre el futuro del movimiento a nivel país.

Si bien no hay definiciones formales ni estructuras cerradas, lo cierto es que comienzan a aparecer nombres y señales de un reordenamiento que podría marcar el rumbo del peronismo en los próximos años, con el interior como protagonista.