¿En qué quedó? Terminó la investigación a Christian Horner en la Fórmula 1

El misterio que mantuvo en vilo a la comunidad de la Fórmula 1 llegó a su conclusión con el anuncio de la absolución de Christian Horner. Cabe resaltar que el director del equipo de Red Bull, había sido acusado el pasado 5 de febrero por conducta inapropiada. El caso surgió a raíz de una denuncia por parte de una empleada de la escudería, y desde entonces había generado una ola de especulaciones y tensiones en el mundo del automovilismo.

La noticia fue revelada inicialmente por el diario británico “The Times”, quien informó que Horner fue exonerado luego de una exhaustiva investigación llevada a cabo por un abogado externo contratado por Red Bull. En un comunicado oficial, la empresa confirmó la desestimación de la queja, brindando un alivio tanto al director del equipo como a sus seguidores, a pocos días del inicio de la temporada 2024 de la F1.

El vocero de Red Bull Racing también corroboró la absolución de Christian Horner y señaló que la denunciante tiene derecho a apelar la decisión. “La investigación independiente sobre las acusaciones hechas contra el señor Horner está completa y Red Bull puede confirmar que la queja ha sido desestimada”, indicó mediante un comunicado al que accedió el diario “The Sun”. Además, la empresa reafirmó su compromiso con los más altos estándares en el lugar de trabajo, aunque no ofreció detalles adicionales sobre el informe de la investigación.

El comunicado de Red Bull ante la situación de Christian Horner

Por otra parte, Red Bull agregó lo siguiente en el reporte especificando el tema de Horner: “El informe de la investigación es confidencial y contiene información privada de las partes y terceros que ayudaron en la investigación y, por lo tanto, no haremos más comentarios por respeto a todos los involucrados. Red Bull seguirá esforzándose por cumplir con los más altos estándares en el lugar de trabajo”.

En cuanto a la interrogante de por qué no se ha apartado del cargo como director del equipo y jefe ejecutivo con la investigación, el británico dio una explicación y aclaró la su necesidad y la del equipo: “Como bien saben, hay un proceso en marcha del que formo parte, y como formo parte de ese proceso, me temo que no puedo hacer comentarios al respecto. A todo el mundo le gustaría una conclusión lo antes posible”.

A pesar de los desafíos personales y profesionales que enfrentó durante la investigación, Horner ha recibido el respaldo de su círculo íntimo y de su esposa, quien ha defendido su inocencia en todo momento. La absolución marca un punto de inflexión en este controvertido capítulo de la Fórmula 1, pero deja abiertas preguntas sobre el impacto a largo plazo en la reputación de la escudería y en las relaciones corporativas en el paddock.