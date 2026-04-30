En San Juan aumentaron las consultas médicas por enfermedades respiratorias

Con el avance del otoño y las primeras bajas de temperatura, en San Juan comenzaron a incrementarse las consultas médicas por enfermedades respiratorias, cuadros alérgicos e infecciones típicas de la temporada. El otorrinolaringólogo Mario Más explicó que, además del frío, inciden factores como la amplitud térmica y los cambios ambientales.

El especialista, que se desempeña en el Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oídos, señaló que en esta época del año se repite un patrón característico. “Empieza el aumento en las consultas por el cambio de clima y por la amplitud térmica. Hay mucho frío por la mañana y al mediodía se pone más cálido, y allí comienzan varios problemas”, indicó en diálogo con DIARIO HUARPE.

Alergias e infecciones, las consultas más frecuentes

Entre los motivos más habituales de consulta aparecen los cuadros alérgicos, sobre todo en personas con antecedentes estacionales. Según detalló Más, “tenemos dos tipos de problemas en este momento. Por un lado, la parte puramente alérgica de los pacientes”, donde predominan “los cuadros de rinitis alérgica y también los broncoespasmos”.

En estos casos, el abordaje médico apunta primero a controlar los síntomas agudos y luego a continuar el tratamiento con especialistas. “Habitualmente los sacamos del cuadro agudo con medicación y luego los derivamos al alergista o al neumonólogo”, explicó. Por otro lado, también aumentan las infecciones respiratorias vinculadas a virus propios del invierno. “El otro cuadro que se ve también son los cuadros infecciosos, fundamentalmente por los virus respiratorios estacionales”, agregó.

En la mayoría de los casos, estos procesos son leves. “Generalmente son cuadros autolimitados, benignos y sin mayores complicaciones”, señaló, aunque remarcó la importancia de consultar si los síntomas persisten.

Circulación viral: qué enfermedades predominan

En San Juan, al igual que en el resto del país, entre mayo y agosto se registra una alta circulación de virus respiratorios. De acuerdo a los últimos reportes epidemiológicos, los principales agentes que circulan actualmente son:

Influenza (gripe): Es el virus predominante en la temporada. La variante más frecuente es la Influenza A, especialmente el subtipo H3N2, caracterizado por su alta transmisibilidad. Suele provocar fiebre alta, dolores musculares, tos seca y malestar general intenso.

Virus Sincicial Respiratorio (VSR): Principal causa de bronquiolitis y neumonía en niños pequeños, con mayor impacto también en adultos mayores. En 2026 se intensificaron las campañas de vacunación para embarazadas, con el objetivo de proteger a los recién nacidos.

COVID-19: Aunque con menor impacto que en años anteriores, continúa circulando con subvariantes de Ómicron, algunas asociadas a síntomas como disfonía o afonía prolongada.

Otros virus estacionales: Como el metapneumovirus, rinovirus y adenovirus, responsables de cuadros como resfríos, bronquitis, faringitis y conjuntivitis.

La vacunación, una herramienta clave

Frente a este escenario, la prevención cobra un rol central, especialmente en los grupos de riesgo. “Ahí es donde entra en juego la prevención y prestar atención a los programas de vacunación antigripal”, sostuvo Más.

El especialista destacó que no observa una baja en la adhesión a la vacuna. “La gente que tiene indicación de vacuna se la coloca. No he visto una disminución importante”, afirmó, y subrayó que “la vacuna antigripal tiene muchos años de estudio y los beneficios son ampliamente superiores”.

En línea con esto, desde el Ministerio de Salud recomiendan priorizar la vacunación en embarazadas, niños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas, además de mantener una adecuada ventilación de los ambientes, incluso durante los días fríos, para reducir la concentración de virus en espacios cerrados.

La costumbre de esperar y el riesgo de complicaciones

Un aspecto que se repite cada año es la tendencia de los pacientes a postergar la consulta médica. “Generalmente la gente empieza con el cuadro y espera. Si en tres o cuatro días no nota una mejoría o siente que empeoran los síntomas, recién concurre al médico”, explicó Más.

Si bien muchos cuadros son leves, existen complicaciones que requieren atención inmediata. En ese sentido, el profesional fue claro: “En estos momentos, la única enfermedad grave que puede afectarte por el frío son las neumonías”.

Estos casos requieren un seguimiento más estricto. “Necesitan tratamiento con antibióticos, controles y placas radiográficas para ver cómo evolucionan los pulmones”, detalló.

Cambios en el comportamiento de las enfermedades

Finalmente, el especialista advirtió que en los últimos años se modificó el calendario habitual de algunas patologías. “He notado un aumento en los casos, pero no tanto por el frío sino por el cambio climático, el viento, la tierra y los pólenes”, explicó.

En ese contexto, indicó que la polinización de las plantas se adelantó, lo que también impacta en la aparición de síntomas. “Cuadros que antes veíamos en septiembre ahora empiezan a aparecer en agosto o a fines de julio”, concluyó.