El Ministerio de Minería de San Juan presentó oficialmente la modernización del Catastro Minero, un proyecto que representa un salto institucional en la gestión de los recursos provinciales. La iniciativa, surgida de un diagnóstico del Banco Mundial, cuenta con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la consultora GPAC, responsable de la implementación técnica.

El ministro de Minería, Juan Pablo Perea. (Foto gentileza Gobierno de San Juan)

“El catastro minero digitalizado es una decisión política que fortalece la transparencia, generando nuevas oportunidades de inversión para nuestra minería y en línea con la impronta de esta nueva gestión que es la de modernizar el Estado”, afirmó el ministro de Minería, Juan Pablo Perea.

Publicidad

Hasta ahora, el catastro presentaba limitaciones técnicas que dificultaban la actualización, el acceso público y la seguridad de los datos. Con la digitalización, el sistema migrará de planos en AutoCAD a una base de datos alojada en servidores gubernamentales, vinculada al Padrón Minero. Además, contará con un Sistema de Información Geográfica (SIG) y un visualizador web con actualización automática, que permitirá acceder en tiempo real a información sobre ubicación de derechos mineros, titulares, minerales, superficies, expedientes y estado de mensuras.

(Foto gentileza Gobierno de San Juan)

El secretario Técnico del ministerio, Pablo Fernández, explicó que la nueva plataforma será compatible con el sistema POSGAR 2007, estándar vigente en Argentina, lo que asegura interoperabilidad con organismos como la Dirección de Geodesia provincial y el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Publicidad

Los beneficios de esta transformación alcanzan a toda la sociedad: mayor transparencia en la administración de los recursos, seguridad jurídica para las inversiones, planificación territorial en beneficio de comunidades y productores, optimización de recursos mediante tecnologías gratuitas y la posibilidad de vincular información minera con datos provinciales y ambientales.