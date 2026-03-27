Los datos relevados por la Unidad Fiscal de Investigación Cavig en San Juan muestran que en un período de aproximadamente 1.129 denuncias por violencia intrafamiliar y de género. De ese total, 892 corresponden a mujeres, lo que representa el 79%, mientras que 237 fueron realizadas por varones, equivalentes al 21%. Las cifras reflejan la magnitud de la problemática en un lapso acotado de tiempo.

En este sentido, la fiscal coordinadora Claudia Ruiz explicó a DIARIO HUARPE que “los datos corresponden a un corte realizado desde octubre 2025 hasta el 25 de marzo 2026, en función de una consulta puntual sobre la base disponible en ese momento”, indicó. Además, señaló que se encuentra en elaboración un informe anual que permitirá un análisis más completo de la evolución de los casos.

La composición de las denuncias confirma una tendencia sostenida en la que las mujeres representan la mayoría de quienes acuden al sistema judicial. No obstante, el 21% de los casos corresponde a varones, lo que evidencia una participación significativa de este grupo en las presentaciones.

“Históricamente, las estadísticas se mantienen en una relación cercana al 80% de mujeres y 20% de varones”, precisó Ruiz. También aclaró que los relevamientos habituales del organismo no discriminan por quién realiza la denuncia, ya que suelen centrarse en variables como el tipo de delito, el estado de la causa y la cantidad de personas involucradas.

Tipos de violencia más denunciados

En relación con las modalidades más frecuentes, las lesiones encabezan las estadísticas. Se trata de la forma de violencia más visible, lo que facilita su detección tanto por parte de la víctima como de su entorno cercano.

“Las lesiones ocupan el primer lugar en las denuncias porque suelen ser advertidas por familiares, compañeros de trabajo o vecinos”, afirmó Ruiz. En contrapartida, los abusos sexuales presentan menores niveles de denuncia, en línea con tendencias observadas a nivel global.

Además, se registran numerosos casos de amenazas y desobediencia a órdenes judiciales, lo que da cuenta de la persistencia de situaciones de riesgo incluso cuando existen medidas de protección vigentes. Desde el organismo remarcaron la importancia de continuar fortaleciendo las herramientas de acompañamiento y acceso a la justicia para todas las personas afectadas.

Datos de Dirección de Género

Durante enero y febrero de 2026, la Dirección de Género registró aproximadamente 800 intervenciones vinculadas a situaciones de violencia. De ese total, 628 corresponden a mujeres, lo que representa el 78,5%, mientras que 172 fueron de varones, equivalentes al 21,5%. Se trata de un volumen menor en comparación con el relevamiento de Cavig, aunque concentrado en un período significativamente más corto.

A diferencia de Cavig, que interviene en hechos que constituyen delitos penales y forman parte del sistema judicial, la Dirección de Género cumple funciones de contención, orientación y acompañamiento. Su intervención se centra en situaciones de violencia que no necesariamente configuran delitos, lo que amplía el universo de personas asistidas desde una perspectiva preventiva y social.