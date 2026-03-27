En el marco de tareas de prevención e investigación, personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 secuestró una motocicleta que presentaba adulteraciones en su identificación, durante un operativo realizado en el departamento Capital.

El procedimiento se realizó en la intersección de Diagonal Don Bosco y Brasil. Intervino la UFI Genérica tras detectar irregularidades en el rodado.

Los efectivos llevaron adelante un control de rutina, en ese contexto, procedieron a inspeccionar una motocicleta marca Yamaha, modelo YBR, de color rojo.

Durante la verificación, el personal especializado detectó anomalías en los números identificatorios del rodado. Puntualmente, constataron que tanto la numeración del motor como la del cuadro se encontraban adulteradas, una práctica común en maniobras delictivas orientadas a ocultar el origen de los vehículos adquiridos de manera ilegal.

Tras confirmar las irregularidades, los uniformados dieron intervención inmediata a la Unidad Fiscal de Investigación Genérica, que dispuso el secuestro formal de la motocicleta para avanzar con las actuaciones correspondientes y determinar su procedencia.

Fuentes policiales destacaron que este tipo de controles forman parte de los operativos permanentes que buscan combatir el delito vinculado a la sustracción y comercialización ilegal de automotores y autopartes en la provincia.