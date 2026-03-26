En enero de 2026, la actividad económica en Argentina creció 0,4% respecto a diciembre y 1,9% en la comparación interanual, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) reflejó un desempeño heterogéneo entre sectores, con algunos registrando subas significativas mientras otros mostraron retrocesos.

Entre los sectores con mayor crecimiento interanual se destacaron Pesca (+50,8%) y Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura (+25,1%), seguidos por Explotación de Minas y Canteras (+9,6%). La suma de estos tres sectores aportó 1,7 puntos porcentuales al crecimiento del EMAE.

Por otro lado, cinco sectores mostraron caídas: Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-3,2%), Electricidad, gas y agua (-3,0%), Industria manufacturera (-2,6%) y Administración pública y defensa (-1,6%). Estas contracciones restaron 0,9 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE, limitando la solidez del repunte.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en X que la economía en enero alcanzó “un nuevo máximo histórico”, mientras que el presidente Javier Milei subrayó que “la economía sigue creciendo TMAP”.

Según economistas, la recuperación se sostiene principalmente por sectores vinculados a recursos naturales, como agro y minería, mientras que industria y comercio interno permanecen rezagados. Julián Neufeld, de la Fundación Libertad y Progreso, señaló que el crecimiento mensual de 0,4% refleja un buen inicio de año, pero con resultados desiguales entre sectores. Por su parte, Fernando Marull estimó que, si se mantienen los niveles actuales, el crecimiento anual podría llegar a 2,3% en 2026.

Para el Cepec, el desafío será lograr un crecimiento más amplio y sostenible, dado que la mejora actual está concentrada en sectores de recursos naturales, mientras que los ligados al mercado interno muestran debilidad persistente.