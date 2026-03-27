El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, analizó el escenario económico y político actual y sostuvo que, pese a las diferencias ideológicas, colaboró en reiteradas ocasiones con gestiones kirchneristas. Lo hizo durante una entrevista en un programa de streaming, donde también defendió el rumbo del modelo económico y se refirió a los indicadores de actividad.

“Jamás quise que al kirchnerismo le fuera mal. Me pidieron ayuda 500 veces y ayudé”, afirmó el funcionario al recordar su vínculo con administraciones anteriores. En ese sentido, aclaró que sus cuestionamientos siempre estuvieron vinculados a decisiones técnicas y no a posicionamientos personales.

Caputo planteó que el debate actual también se traslada al plano de la interpretación de los datos económicos. Según explicó, existe una diferencia entre la percepción que se instala en algunos sectores y los indicadores que maneja el equipo económico. “Los datos son la verdad. Las sensaciones las dejamos de lado”, señaló.

En esa línea, sostuvo que la actividad económica muestra señales positivas. “Estamos en récord histórico de nivel de actividad, de exportaciones y de consumo”, indicó, al tiempo que cuestionó lecturas que describen un escenario de recesión generalizada.

El ministro también abordó el proceso de transformación del modelo económico. Explicó que el Gobierno impulsa un esquema basado en la libre competencia, en contraste con el modelo anterior, al que definió como proteccionista. Según detalló, el cambio de reglas genera reacomodamientos en distintos sectores productivos.

“La economía no es igual para todos. Para algunos va a llevar más tiempo”, sostuvo al referirse al impacto desigual del proceso. En ese contexto, reconoció que la transición incluye tensiones, especialmente en el mercado laboral.

Caputo señaló que la suba del desempleo forma parte de este escenario. “Subió un punto y es normal que pase en un proceso de transformación”, explicó. También mencionó la evolución de la inflación, que tuvo una aceleración reciente.

En paralelo, destacó las reformas impulsadas para acompañar el cambio de esquema, entre ellas la laboral, que apunta a incentivar la formalización del empleo y reducir costos para las empresas.

Finalmente, el ministro insistió en que el objetivo es avanzar hacia un modelo con mayor competencia, acceso a bienes y dinamismo económico, en el marco de un proceso que, según indicó, se irá consolidando con el tiempo.