Las autoridades de la Policía de San Juan confirmaron que los menores Aballay, secuestrados por sus padres, fueron hallados sanos y salvos. La noticia fue comunicada oficialmente a los medios y a la población.

“Le comunico a todos los medios y población en general que los menores Aballay fueron habidos, todos en buen estado de salud. Gracias por el interés”, expuso el Fiscal José Plaza a los medios.

El caso de los niños Aballay movilizó a todo San Juan ya que sus padres se presentaron en una vivienda sobre la calle Cordillera de los Andes, donde los niños se encontraban bajo el cuidado de su tía. Las actuaciones policiales precisan que la abuela materna posee la guarda legal de los cuatro menores. Durante el hecho, la pareja habría amenazado a la mujer con un arma blanca, logrando llevarse a los niños y escapando del lugar en un remís, sin que hasta el momento se conozca su destino.

Por lo sucedido, la policía inició un protocolo de búsqueda inmediata, basándose en la información sobre las características físicas y vestimenta de los menores. Tadeo Gustavo Aballay, de 4 años, de contextura pequeña, 90 centímetros, tez trigueña y ojos marrones, vestía bermuda verde agua, remera verde con estampa de dinosaurio y estaba descalzo. Isaías Aballay, de 8 años, de contextura pequeña, 1,25 metros, tez trigueña y ojos marrones, vestía bermuda roja con franjas blancas, remera gris con letras blancas y zapatillas negras. Katia Quimei Aballay, de 5 años, de contextura pequeña, 85 centímetros, tez trigueña y ojos marrones, vestía pantalón corto morado, parte superior de bikini rosa y ojotas verdes. Jonas Guillermo Aballay, de 4 años, de contextura pequeña, 90 centímetros, tez trigueña y ojos marrones, vestía bermuda azul, sin remera y descalzo.

El operativo policial incluyó recorridas por distintos sectores de la provincia y coordinación con fuerzas locales, logrando culminar la búsqueda con éxito. Los niños se encuentran ahora en perfecto estado de salud física y emocional, mientras las autoridades continúan con las actuaciones legales para esclarecer la situación de los padres y garantizar la protección de los menores.