El precio internacional del petróleo registró una fuerte caída este viernes tras el anuncio de la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el transporte de crudo a nivel mundial.

La decisión, comunicada por Irán en el marco de un alto el fuego, generó una reacción inmediata en los mercados. El barril de Brent cayó cerca de un 9% y se ubicó en torno a los 89 dólares, mientras que el West Texas Intermediate también retrocedió con fuerza, con bajas cercanas al 10%.

El motivo principal del desplome está vinculado a la expectativa de una mayor oferta de petróleo. Durante las semanas previas, el estrecho había estado restringido o bajo fuerte tensión por el conflicto en Medio Oriente, lo que redujo el tránsito de buques y disparó los precios ante el temor de escasez.

El estrecho de Ormuz es un punto estratégico clave, ya que por allí circula cerca del 20% del petróleo que se comercializa a nivel global. Cualquier interrupción en ese corredor impacta directamente en el precio del crudo.

Con su reapertura, los operadores del mercado interpretaron que el flujo de petróleo volverá a normalizarse, lo que reduce el riesgo de desabastecimiento y presiona los precios a la baja.

Además, el anuncio se dio en un contexto de distensión geopolítica, tras avances diplomáticos y un cese de hostilidades en la región, lo que también contribuyó a descomprimir la incertidumbre global.

En las semanas anteriores, el conflicto había provocado un fuerte incremento en las cotizaciones, con picos que superaron los 100 dólares por barril debido al cierre parcial del estrecho y la caída del transporte marítimo.

Ahora, con la reapertura y señales de negociación, el mercado reacciona en sentido contrario. Sin embargo, analistas advierten que la situación sigue siendo frágil y que cualquier nueva escalada podría volver a impactar de forma inmediata en los precios del petróleo.