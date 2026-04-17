El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se refirió a las amenazas viralizadas en distintas instituciones educativas de la provincia y destacó la rápida activación de un operativo integral que involucró a áreas de seguridad, educación y prevención.

Según confirmó el mandatario, fueron 27 las escuelas —tanto públicas como privadas— en las que se detectaron mensajes o expresiones de violencia, lo que motivó la intervención inmediata del Estado. “Se montó un protocolo de manera inmediata con el secretario de Seguridad y el jefe de la Policía de la provincia”, explicó.

El operativo incluyó la presencia permanente de efectivos policiales en los establecimientos afectados, con el objetivo de garantizar la seguridad de alumnos, docentes y personal educativo. A su vez, se implementaron medidas preventivas coordinadas con el Ministerio de Educación, en un abordaje que el propio Orrego definió como interdisciplinario.

El gobernador subrayó que este tipo de situaciones no son aisladas ni exclusivas de la provincia, sino que responden a un contexto más amplio vinculado al uso de redes sociales y a fenómenos que se replican a nivel global. “Es parte de un contexto que está viviendo el mundo. Esto se transmite mucho por redes sociales y ha pasado en distintos lugares”, sostuvo, al tiempo que recordó episodios recientes en el plano internacional y nacional.

En ese sentido, remarcó que San Juan no está exento de estas problemáticas, por lo que consideró clave reforzar tanto los mecanismos de prevención como el acompañamiento social. “Tenemos que trabajar permanentemente en llevar tranquilidad a los padres y garantizar que el Estado está presente”, afirmó.

Además del despliegue operativo, Orrego hizo especial hincapié en el rol de las familias como parte central de la respuesta. “Hay que dialogar mucho con los chicos. En el núcleo de toda sociedad, esto se tiene que hablar”, expresó, al señalar la importancia de la contención y el acompañamiento en el ámbito familiar.

El mandatario también confirmó que las amenazas son materia de investigación judicial, en un proceso que se desarrolla en paralelo a las acciones preventivas desplegadas por el Ejecutivo. “Todo lo que tengamos que hacer para prevenir cualquier situación que agrave esto, lo vamos a hacer”, aseguró.

Finalmente, Orrego puso el foco en la prioridad de resguardar la integridad de la comunidad educativa. “Hay que darle prioridad a la vida de las personas y a su integridad”, concluyó.

Con este operativo, el Gobierno provincial busca contener una situación que generó preocupación en la sociedad, reforzando la presencia del Estado en las escuelas y apelando al trabajo conjunto entre instituciones y familias para evitar que estos episodios escalen.