San Juan recibe al Congreso de Guías de Turismo para debatir la crisis del sector

La realidad del turismo en Argentina atraviesa una tormenta estructural que obliga a repensar las bases de la actividad. En este escenario, San Juan se convierte en el epicentro de un debate necesario. En diálogo con DIARIO HUARPE, Ubaldo Hidalgo, Secretario Ejecutivo del 41° Congreso Federal de Guías de Turismo, fue tajante sobre el presente que enfrentan.

"Estamos en un momento crítico para el sector turismo, con la caída de consumo y con una serie de situaciones estructurales", afirmó Hidalgo. Para el referente, la realización del congreso en la provincia tras 22 años no es casual, sino una respuesta a la urgencia de "generar un congreso que en realidad es un espacio de diálogo".

La oportunidad en la adversidad

Pese al panorama sombrío, Hidalgo sostiene una mirada resiliente sobre el futuro de los prestadores. "Las crisis realmente son la mejor oportunidad para reconvertir un sistema que obviamente no es funcional a la realidad y generar los cambios necesarios", explicó a este medio. La meta es clara: construir a través del diálogo un consenso federal que permita aunar criterios y esfuerzos "para ver cómo salimos".

El Congreso abordará cómo el factor económico ha golpeado el deseo de los viajeros. "El turismo es una forma de ocupar el tiempo libre que todos la valoramos y la deseamos. Entonces, en la actualidad, la gente no viaja no porque no tenga ganas, es porque no puede", sentenció el Secretario Ejecutivo.

El cambio de paradigma

La crisis no es solo de consumo, sino también de adaptación. Hidalgo advirtió que el sistema tradicional está quedando obsoleto frente a los nuevos hábitos digitales. "Esta crisis va a generar un cambio sumamente de bases de la manera de hacer turismo. Ya cambiamos la manera de comprar de manera directa a través de dispositivos electrónicos. Necesitamos que nuestros prestadores hagan ese cambio", señaló.

Finalmente, el referente instó a que los distintos actores de la economía acompañen esta transformación: "Que nuestros gobiernos acompañen. Digo, el sector empresario está girando ya de una manera muy rápida. Y los guías tenemos que cumplir con nuestra parte". De eso se tratará este encuentro federal: de encontrar una estrategia común para que la actividad no sucumba ante la coyuntura.

Dato

El 41° Congreso Federal de Guías de Turismo será desde el 28 al 31 de mayo en San Juan.