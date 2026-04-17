El Malbec no es solo una variedad de uva; es el emblema que posiciona a la Argentina en las góndolas de 134 países y el motor que mueve la economía regional. Tras una cosecha 2025 que en San Juan alcanzó los 360.514.800 kilos con destino a bodega, la cepa insignia se consolida como la más producida del país, representando el 22,4% del total nacional.

En el mercado interno, su dominio es absoluto: el 54,5% de los varietales vendidos en el país llevan el sello del Malbec. Pero es en el comercio exterior donde se convierte en el verdadero "corazón" de la oferta. Durante 2025, las exportaciones de vino argentino alcanzaron los US$ 661 millones, y según los primeros datos de 2026, el Malbec representa entre el 68% y el 71% del volumen total de varietales despachados.

San Juan: el mayor crecimiento del país

Aunque Mendoza lidera en cantidad, San Juan se destaca por ser la provincia con mayor dinamismo. En la última década, la superficie cultivada con Malbec en suelo sanjuanino creció un 37,1%, superando ampliamente el promedio nacional del 19,2%.

Con 2.731 hectáreas dedicadas a esta uva, la provincia ofrece una versatilidad única gracias a sus diversos valles. Mientras que el Valle de Tulum se destaca por sus vinos de categoría entry level, zonas como Pedernal, Calingasta, Zonda e Iglesia producen materias primas de alta calidad enológica que conquistan los paladares más exigentes.

El mapa del Malbec local

Dentro de la geografía provincial, el desarrollo es marcadamente territorial:

Sarmiento: Lidera con el 32,6% del total provincial.

Caucete: Sigue en importancia con el 16%.

25 de Mayo y Zonda: Completan los departamentos con mayor expansión.

Actualmente, el ecosistema vitivinícola sanjuanino no solo produce, sino que también invita a conocer su origen a través de la "Ruta del Vino", que cuenta con 39 bodegas activas y registradas para el turismo, reafirmando que el Malbec es mucho más que un producto: es cultura e identidad sanjuanina que recorre el mundo.