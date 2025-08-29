La Policía de San Juan emitió una alerta por la desaparición de Rubén Víctor Guzmán, de 54 años, quien había sido visto por última vez el pasado 28 de agosto. Tras varios días de trabajo y un amplio operativo de rastrillaje, las autoridades confirmaron que el hombre fue encontrado en aparente buen estado de salud.

La búsqueda se desarrolló en el marco del programa provincial “San Juan te busca”, que coordina acciones para la localización de personas extraviadas en todo el territorio provincial. Guzmán vestía, al momento de su desaparición, un pantalón deportivo azul, un pulóver rojo con cuello negro, una remera gris con azul y zapatillas verdes, datos que fueron clave para la identificación y localización.

Las autoridades destacaron la colaboración de distintas divisiones de la fuerza de seguridad y remarcaron la importancia del aporte ciudadano en casos de extravío. Finalmente, confirmaron que Guzmán se encuentra bajo atención y acompañamiento tras su hallazgo.