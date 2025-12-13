Detuvieron al "Águila Herida" por intento de robo en Albardón

En un procedimiento rápido y efectivo, efectivos de la Comisaría 18° lograron la aprehensión de un individuo, conocido bajo el alias de "Águila Herida", mientras intentaba cometer un robo en una vivienda del departamento de Albardón.

El hecho delictivo ocurrió en la tarde del viernes, alrededor de las 10:45 horas, en la intersección de las calles Arenales y Pizarro. Los propietarios de la vivienda, alertados por las imágenes de sus cámaras de seguridad, detectaron la presencia del sospechoso en el interior de su propiedad y dieron inmediato aviso a la Policía.

La respuesta fue inmediata. Un motorista de la Comisaría 18° se trasladó al lugar y, al ingresar a la vivienda, encontró al sujeto en plena faena delictiva, registrando y acomodando diversos elementos con aparente intención de sustraerlos.

Al verse descubierto, "Águila Herida", identificado como un residente del Barrio Kirchner, ofreció resistencia e inició un forcejeo con el funcionario policial. Sin embargo, el agente logró reducirlo y procedió a su detención.

Inmediatamente se dio intervención al Ministerio Público Fiscal. Tanto el Ayudante Fiscal de la Unidad de Apoyo Territorial (UAT) como el Fiscal de Turno dispusieron la aplicación del Procedimiento Especial de Flagrancia, dada la naturaleza del delito cometido in fraganti.

Con las actuaciones judiciales iniciadas, el individuo aprehendido fue trasladado a la sede de la Comisaría 18° de Albardón, donde quedó alojado. Formalmente, se encuentra vinculado al delito de Robo Simple en grado de Tentativa, a la espera de las próximas instancias procesales determinadas por la justicia.