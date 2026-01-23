Un ciudadano canadiense fue acusado de hacerse pasar por piloto y empleado de aerolínea para viajar gratis durante varios años en vuelos comerciales de Estados Unidos. El esquema quedó al descubierto tras una investigación federal que derivó en su detención en Panamá y posterior extradición.

El imputado es Dallas Pokornik, de 33 años y residente en Toronto. Según la acusación presentada en un tribunal federal de Hawái, utilizó credenciales falsas para acceder a pasajes reservados para pilotos y tripulantes de cabina en al menos tres aerolíneas estadounidenses, durante un período de cuatro años.

De acuerdo con los documentos judiciales, Pokornik trabajó como auxiliar de vuelo entre 2017 y 2019 para una aerolínea con sede en Toronto. Tras dejar ese empleo, habría continuado usando una identificación fraudulenta para solicitar vuelos gratuitos o con beneficios destinados exclusivamente al personal aeronáutico activo.

La acusación no identificó a las compañías involucradas, aunque indicó que tenían sedes en Honolulu, Chicago y Fort Worth. Voceros de algunas aerolíneas consultadas evitaron hacer comentarios, mientras que otras aseguraron no tener registros laborales del acusado.

Pokornik fue arrestado en Panamá y se declaró inocente tras ser extraditado a Estados Unidos. Si es hallado culpable del delito de fraude electrónico, podría enfrentar hasta 20 años de prisión y una multa de 250 mil dólares.

Especialistas en aviación señalaron que el caso generó sorpresa dentro de la industria, ya que las aerolíneas suelen verificar la identidad del personal a través de bases de datos compartidas. Una de las hipótesis es que el sistema aún lo registrara como empleado activo, lo que habría permitido superar los controles.

Según los fiscales, el acusado incluso habría solicitado ocupar asientos auxiliares, normalmente reservados para pilotos fuera de servicio u otras personas autorizadas. No se precisó si llegó a viajar en la cabina de mando.

El caso recordó al fraude cometido décadas atrás por Frank Abagnale, popularizado en el libro y la película Atrápame si puedes, y volvió a poner el foco en los controles internos y de seguridad dentro del sistema aéreo internacional, regulado en Estados Unidos por la Administración Federal de Aviación.