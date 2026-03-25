

Después de haber sufrido la crecida del Río Ávila y la consecuente ruptura del Canal General de Albardón, trajo aparejado una situación preocupante de interrupción del suministro de agua para el departamento. Las pérdidas económicas de los cultivos hortícolas perjudicaron a numerosas familias de la zona y al abastecimiento local.

Por tal motivo, la Dirección de Desarrollo Agropecuario impulsó un plan de contingencia para los productores regionales.

De inmediato hizo un relevamiento de los daños para determinar las especies comprometidas y cuantificar la superficie afectada. Después del procesamiento de la información, se avanzó con la entrega de semillas y se prevé continuar con el seguimiento técnico de los cultivos.

A través de esta instancia, y de acuerdo a lo solicitado por los productores afectados, funcionaros del organismo provincial entregaron semillas de zucchini, zapallito, porotos y habas, destinadas a cubrir una superficie de 30 hectáreas.

La implementación de este proyecto busca recuperar las superficies productivas afectadas y reactivar la economía local, garantizando la continuidad de la actividad hortícola.

Estuvieron presentes en la entrega de semillas el director de Desarrollo Agropecuario, Leonardo Storniolo, junto al equipo técnico de la Dirección; José Pezé, en representación del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, y Omar Páez, referente departamental.

