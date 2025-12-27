Un hombre de apellido Casciaro fue condenado a un año de prisión de cumplimiento efectivo tras ser hallado culpable de un hecho de hurto agravado por escalamiento y violación de domicilio ocurrido en el departamento 9 de Julio, durante la mañana de Navidad.

El episodio se registró el jueves 25 de diciembre alrededor de las 9:50, cuando el ahora condenado ingresó sin autorización a una vivienda ubicada sobre calle Santiago del Estero, en el mencionado departamento. Para hacerlo, escaló una tela romboidal frontal de aproximadamente 1,80 metros y accedió al interior del domicilio sin ejercer violencia.

Una vez dentro, sustrajo un morral azul que contenía un teléfono celular, un cable cargador blanco, un encendedor verde, una tenaza de color naranja y una suma cercana a los 1.500 pesos. Tras cometer el robo, el sujeto huyó hacia el norte del lugar.

La madre de la víctima presenció el momento en que el hombre introdujo la mano para llevarse los objetos y advirtió también la intromisión ilegal en la vivienda, por lo que decidió denunciar tanto el robo como la violación de domicilio. De inmediato se dio aviso al 911.

Efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar y, tras entrevistar a la damnificada, divisaron al sospechoso, quien al notar la presencia de los uniformados intentó escapar. Luego de una breve persecución, el hombre ingresó a un descampado y se ocultó en una construcción precaria, donde finalmente fue aprehendido cerca de las 10:50, aún con los elementos robados en su poder.

Por razones de seguridad, el procedimiento fue trasladado a la Comisaría 31 de 9 de Julio. Allí, la víctima reconoció formalmente sus pertenencias, incluso desbloqueando el teléfono celular frente a los efectivos, lo que quedó registrado en soporte fílmico.

El caso fue resuelto mediante un juicio abreviado, en el que se condenó al imputado a un año de prisión efectiva. Además, se dispuso la declaración de reincidencia y se mantuvo la prisión preventiva, quedando alojado en sede policial a disposición de la Justicia.

