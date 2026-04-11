La derrota de la Selección argentina Sub 17 ante Brasil por 3-0 en el Sudamericano terminó en un escándalo, con empujones, corridas y fuertes acusaciones entre ambos equipos tras el pitazo final.

El conflicto se desató una vez finalizado el partido, cuando los festejos provocadores de los jugadores brasileños encendieron la reacción argentina y derivaron en un tumulto generalizado que obligó a intervenir a los cuerpos técnicos para evitar una pelea mayor.

En medio del desorden también surgieron denuncias cruzadas. Desde el lado brasileño acusaron gestos racistas durante el encuentro, mientras que en el entorno argentino señalaron que un fotógrafo habría empujado a uno de los jugadores.

Como consecuencia de los incidentes, el árbitro expulsó a Tobías Goytia, futbolista de las inferiores de River, quien no podrá estar presente en el próximo partido.

Más allá del escándalo, el resultado complicó el panorama deportivo del equipo dirigido por Diego Placente. Argentina perdió el invicto y no logró asegurar su clasificación anticipada.

Ahora, la Albiceleste deberá jugarse todo en la última fecha ante Bolivia, en un partido clave para avanzar a semifinales y obtener el boleto al Mundial.