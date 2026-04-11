La mesa de Mirtha Legrand volverá a combinar política y espectáculo este sábado por la noche, con un grupo de invitados que promete generar debate y declaraciones resonantes en la televisión.

El programa, que se emitirá desde las 21:30 por eltrece, tendrá como figura central al conductor Baby Etchecopar, conocido por su estilo frontal y sus fuertes opiniones sobre la actualidad política, lo que anticipa un clima intenso en la mesa.

A él se sumará la periodista Mariana Brey, habitual panelista televisiva, caracterizada por su postura directa y sus intervenciones polémicas en debates mediáticos.

También participará el periodista y escritor Reynaldo Sietecase, con una mirada más analítica sobre la coyuntura, aportando equilibrio a la discusión.

El grupo se completa con la presencia de la actriz y humorista Belén Francese, quien aportará una cuota de entretenimiento y distensión a la tradicional “mesaza”.

La propuesta de este sábado marca un regreso a los programas con fuerte contenido político y mediático, luego de emisiones más orientadas al espectáculo, en un formato que históricamente convirtió a la conductora en una de las figuras más influyentes de la televisión argentina.