Para resolver qué cocinar el fin de semana sin perder tiempo, se propone un menú completo organizado por días, con cinco recetas fáciles, rápidas y con ingredientes accesibles, ideales para disfrutar en casa sin complicaciones.

Viernes

La primera opción es una tarta de jamón y queso. Para prepararla se necesita una masa para tarta, 200 gramos de jamón, 200 gramos de queso, tres huevos y 200 ml de crema. El procedimiento comienza con el horno precalentado a 180 grados, luego se coloca la masa en un molde y se mezcla el resto de los ingredientes. Finalmente, se vuelca la preparación sobre la masa y se hornea entre 30 y 35 minutos hasta que esté dorada.

Como alternativa, se puede optar por carne salteada con verduras. Se utilizan 400 gramos de carne en tiras, cebolla, morrón, zanahoria y salsa de soja. Primero se cortan las verduras, se sella la carne en una sartén caliente, se incorporan los vegetales y se saltea todo junto. Por último, se agrega la salsa de soja y se cocina unos minutos más antes de servir.

Sábado

Para el sábado, una de las propuestas es la pizza casera. Se prepara con harina, levadura, agua y sal para la masa, a la que luego se le agrega salsa de tomate y queso. Se mezclan los ingredientes, se amasa y se deja leudar durante una hora. Luego se estira, se agrega la salsa, se precocina, se incorpora el queso y se lleva nuevamente al horno hasta que quede gratinada.

La otra opción son las albóndigas con salsa de tomate. Se necesitan carne picada, huevo, ajo, perejil, pan rallado y salsa. Se mezclan los ingredientes, se forman las albóndigas, se doran en sartén y luego se cocinan en la salsa entre 15 y 20 minutos.

Domingo

El clásico del domingo es el pollo al horno con papas. Se utiliza un pollo entero, cuatro papas, aceite, sal, pimienta y ajo. Con el horno precalentado a 200 grados, se cortan las papas, se colocan junto al pollo en una fuente, se condimenta y se rocía con aceite. La cocción se extiende durante aproximadamente una hora, hasta que esté bien dorado.

Consejos para organizarse

Para optimizar el tiempo en la cocina, se recomienda leer todas las recetas antes de comenzar, preparar y cortar los ingredientes con anticipación y aprovechar el uso simultáneo del horno o las hornallas. También es útil cocinar de más y guardar en recipientes herméticos para reutilizar las preparaciones.

Con una buena organización, estas recetas permiten resolver el menú del fin de semana de manera simple, práctica y sin estrés.