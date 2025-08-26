Un hombre de 76 años, identificado como Luis Salvador y residente de Desamparados, se ha convertido en la nueva víctima de un fraude millonario en San Juan, perdiendo un total de 8 millones de pesos. Salvador fue engañado con una supuesta inversión en acciones de la empresa petrolera YPF, en un hecho que ya está siendo investigado por la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

Según la denuncia presentada el lunes 25 de agosto en la Comisaría 4°, el calvario de Salvador comenzó el pasado 1 de julio. Mientras navegaba por Facebook, encontró una publicación que promocionaba atractivas oportunidades de inversión en YPF y ofrecía un número de contacto para más información.

Al comunicarse a través de WhatsApp, la víctima fue atendida por personas que se hicieron pasar por asesores financieros. Estos individuos le ofrecieron un paquete de inversión que, supuestamente, generaría importantes ganancias en poco tiempo. Convencido por el discurso de los estafadores, el jubilado realizó una primera transferencia de 250.000 pesos.

Durante las semanas siguientes, los supuestos asesores mantuvieron contacto constante con Luis Salvador, logrando ganar su confianza. El 14 de agosto, le aseguraron que su inversión había generado un rendimiento equivalente a 37 mil dólares, pero para poder acceder a esa ganancia, debía transferir otros 4 mil dólares adicionales.

Motivado por la ilusión de una rentabilidad significativa, Salvador realizó una nueva transferencia, esta vez por 7.650.000 pesos. Sin embargo, luego de recibir el dinero, los estafadores cortaron todo tipo de comunicación, y las supuestas ganancias nunca se acreditaron.

Al darse cuenta de que había sido víctima de una estafa, el jubilado decidió denunciar el hecho ante las autoridades. Actualmente, los investigadores intentan dar con los responsables de este fraude que dejó a la víctima con una pérdida total de 8 millones de pesos.