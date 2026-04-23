Oscar Javier Kerman, un oftalmólogo de 72 años domiciliado en Santa Lucía, denunció haber sido víctima de una estafa millonaria tras ser engañado mediante la aplicación WhatsApp. El médico, que en noviembre de 2022 recibió una condena de un año y diez meses de prisión condicional por tres hechos de abuso sexual simple, relató que recibió mensajes de una persona que fingía ser su amigo de apellido "Slavutzky".

En dicha conversación, el sujeto le ofreció venderle dólares, ante lo cual el profesional accedió y transfirió un total de $1.500.000 a una cuenta que estaba a nombre de una mujer. Posteriormente, el estafador volvió a contactarlo para ofrecerle "otros 5.000 dólares" enviando un nuevo CBU también perteneciente a una mujer, lo que generó sospechas en el damnificado.

Al comenzar a realizar preguntas sobre la transacción, el interlocutor procedió a bloquearlo de la plataforma. Kerman, quien durante su proceso judicial previo calificó las acusaciones en su contra como una "campaña mediática", confirmó la mentira al comunicarse con su verdadero conocido. La presentación formal del hecho ocurrió el miércoles 22 de abril en la Comisaría Quinta de Rawson y el caso quedó bajo la órbita de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas.

Es importante señalar que el pasado delictivo de Kerman incluye denuncias de siete mujeres por manoseos durante consultas médicas iniciadas en julio de 2021. Aunque la fiscalía acreditó abusos contra dos pacientes, el oculista terminó admitiendo los hechos en un juicio abreviado para evitar el ingreso a la cárcel. Actualmente, las autoridades locales trabajan para identificar a los responsables del engaño económico que afectó al profesional sanjuanino.