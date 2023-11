El presidente electo Javier Milei dijo fue consultado por medios nacionales sobre el pago del aguinaldo para la administración pública y afirmó que “si recaudamos $100, no vamos a gastar $120. Recortarán lo que tienen que recortar”. Si bien esta frase tuvo varias repercusiones en sindicatos nacionales, estatales de San Juan aseguraron a DIARIO HUARPE que descreen de los dichos del primer mandatario que asumirá el 10 de diciembre y que el derecho del aguinaldo está legislado. Titulares de UPCN, Sitraviap, ATSA, UDAP y AMET dijeron a DIARIO HUARPE que estarán atentos y en alerta por lo que suceda con los fondos que envíe Nación a la Provincia, dado que no permitirán que se incumpla la ley.

Milei habló de recortes en varias partes del Estado para lograr un equilibrio fiscal. En una entrevista con el periodista Rodolfo Barili y al hablar de aguinaldo de los trabajadores del Estado, manifestó que no se gastará más de lo recaudado para lograr su pago. En San Juan, los representantes sindicales creen que su pago no corre peligro porque se tratan solo de “dichos” y no de acciones concretas, pero que de igual manera están en alerta.

Patricia Quiroga, secretaria general de UDAP, planteó que el aguinaldo es esperado por toda la docencia sanjuanina y que cuentan con ese dinero. En cuanto a los dichos de Milei, la dirigente aseguró que descree de lo que dice, dado que ha hecho lo mismo con cada una de sus propuestas de campaña. Sin embargo, si en algún momento corre riesgo su pago, harán lo posible para que se lleve adelante. “Vamos a luchar para que el aguinaldo se pague”, aseguró.

Por su parte, José “Pepe” Villa, titular de UPCN, continuó con su advertencia sobre el posible recorte que habrá en coparticipación. Si bien Milei aseguró que el pago de la misma a las provincias no corre peligro, también dijo que no habrá más gastos de lo que el Estado recaude. Por esto, el secretario general del gremio con más concurrencia de la provincia, dijo que estarán atentos a esta situación, pero que entienden que la ley tendrá que cumplirse.

“Hay que tener en cuenta si vienen todos los fondos coparticipables. Por ley tiene que venir la coparticipación y los aguinaldos deben pagarse. Hay que esperar el día a día”, expresó Villa.

Rodolfo Montaña, secretario gremial de ATSA, comparó esta situación nacional con la que vivió la provincia con el gobierno de Jorge Escobar. En este caso, fue más taxativo: “A los recortes ya los hemos vivido en los tiempos de Escobar. Si hay una decisión en contra de los trabajadores, no tengan ni una duda de que vamos a estar en la calle. Lo que intente hacer en contra de los trabajadores, va a tener una reacción de la sanidad”, manifestó.

Finalmente, Omar Cortéz de Sitraviap y Daniel Quiroga de AMET fueron por el lado de la ilegalidad de recortar el aguinaldo. Mientras que el referente de los docentes de escuelas técnicas dijo que “mientras que las leyes no se cambien las leyes es ilegal no pagarlo”, el dirigente de los viales planteó que el aguinaldo es un derecho adquirido.

Lo cierto es que el posible recorte de Milei no es lo único dificultaría el pago de aguinaldos, sino también la decisión del ministro de economía saliente, Sergio Massa, de subir el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Dado que es coparticipable, las provincias recibirán un promedio del 12% menos en coparticipación. San Juan perdería alrededor de $64.000 millones. La incertidumbre por los meses venideros también cala en los sindicalistas, quienes siguen los pasos de la política día a día para reclamar si se incumple algún derecho.

Resto del país

Osvaldo Jaldo, de Tucumán, fue uno de los gobernadores que puso en duda el pago del aguinaldo de diciembre debido al triunfo de Milei en Nación. Sin embargo, el pasado jueves aseguró que tomaron medidas de ajuste en otros sectores para garantizar el pago del mismo.

Seguidamente, el gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres, advirtió que la provincia no podrá hacer frente al pago de aguinaldos debido a las medidas de Massa que restó fondos de coparticipación. En este sentido, los gobernadores, con la Liga de Gobernadores de JxC, pidieron a Alberto Fernández devolver los fondos coparticipables a través de un DNU.