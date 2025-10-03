Tras las grabaciones de MasterChef Celebrity, Evangelina Anderson habló sobre su vida amorosa y se encargó de desmentir los rumores que la ligaban con el futbolista Leandro Paredes.

En diálogo con LAM (América), Anderson fue consultada sobre si había comenzado a conocer a alguien, a lo que respondió: "No, la verdad que no". La modelo explicó que no tiene tiempo porque están "todo el día grabando". Además, enfatizó que su prioridad son sus hijos: "Mi prioridad son los chicos y estar con ellos".

Anderson se mostró muy preocupada por los rumores que la vinculan con Paredes, especialmente por el daño que podrían causar a terceros. Señaló que "No está bueno por la mujer de Leandro Paredes".

La modelo declaró enfáticamente que "No lo conozco, no lo vi jamás en mi vida, lo aclaré 30 mil veces". Subrayó la situación familiar del deportista, indicando que "ella tiene tres chicos, un bebé muy chiquito". Anderson explicó que se pone "en el lugar de ella y me parece fatal que se digan esas cosas”.

Para cerrar el tema, Evangelina fue contundente respecto a sus valores, reafirmando que “Jamás saldría con un hombre casado", y lo dice y "recontra dice". Además, indicó que "si hubiese un video no sería tan hipócrita de decir esto en cámara”.