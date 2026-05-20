Wanda Nara usó a Benjamín Vicuña para burlarse de la China Suárez

Wanda Nara se convirtió en la gran protagonista de la noche de los Martín Fierro 2026 al quedarse con la estatuilla a la Mejor Conductora. Con un vestido de tules blancos que capturó todas las miradas, entró acompañada por sus hijas e incluso el look fue visto como un mensaje para Mauro Icardi a través de la pequeña Isabella.

Al recibir el reconocimiento, la mediática confesó que "Es una terna increíble, me quedé helada" ante los presentes. En sus primeras palabras, buscó motivar a otras mujeres asegurando que "A veces nosotras nos creemos que no podemos o no nos merecemos nosotras mismas un lugar" y recordó que a pesar de sus comienzos ella "siempre soñé y creí en mí".

Sin embargo, el momento de mayor impacto llegó cuando hizo un guiño al recordado discurso de Benjamín Vicuña. Con una frase cargada de intención, la ganadora soltó que "Este país me dio… muchos amores" aunque de inmediato aclaró su postura sobre el presente sentimental que atraviesa. Para ella el foco está puesto en el crecimiento individual porque "Pero el amor más importante es el amor propio" y reafirmó su seguridad al decir que "Yo siempre creí en mí hasta cuando nadie lo hacía" en plena entrega.

La conductora también aprovechó el micrófono para resaltar el trabajo en equipo en el canal Telefe y su compromiso con la salud en Argentina. "Gracias a todos mis compañeros, yo no podría hacer nada sola. Cuando llego al canal saludo a cada uno" manifestó antes de tocar un tema sensible sobre su realidad personal. Sin vueltas, la empresaria declaró que "Soy una mujer que tiene leucemia y también elegí médicos de este país. Tenemos los mejores profesionales" valorando la calidad de los expertos locales.

Para cerrar una jornada cargada de emociones, dejó una reflexión dedicada a la maternidad y el desarrollo profesional. Consideró que "Tenemos una mirada a veces un poco dura para las mamás que trabajan y yo el mensaje que quiero dar es que las mujeres salgan a hacer lo que las hace felices, que trabajemos" instando a sus pares a seguir sus sueños. El mensaje generó debate en redes sobre si el dardo iba para la China Suárez, completando una noche donde la alfombra roja fue mucho más que un desfile.