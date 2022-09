Por primera vez se conoce el rostro y testimonio de otra de las supuestas víctimas de Nahuel Fernández, el exfuncionario echado del Ministerio de Turismo y Cultura tras una denuncia por violencia de género. Laura Clamenceau habló con DIARIO HUARPE y contó el calvario que vivió con el ahora acusado por su actual pareja. La mujer inició una cruzada para conseguir la justicia que no logró en el pasado para ella y para otras víctimas, según dijo.

Clamenceau se mostró tranquila, pero es un estado que le costó mucho conseguir por años. Conoció al exfuncionario de Gobierno durante su época de estudiante de la carrera de Contador Público en el Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Fernández estudiaba la misma carrera y ahí inició una relación que duró seis años y terminó por los constantes episodios de violencia y maltrato que mantuvo el referente político, afirmó la joven.

Nahuel Fernández mostró sus supuestas heridas y aseguró que él es la víctima. Foto archivo DIARIO HUARPE.

La mujer lo denunció en el año 2014 en la Comisaría 13ª de Rivadavia, casualmente en la misma sede policial que lo denunció su actual pareja. Pero en aquella ocasión, Clamenceau no se sintió escuchada y según argumentó, eso ocurrió porque Fernández era secretario del diputado provincial Pedro Mallea, lugar que le daba poder.

“Me separé a fines del año 2014. Hubo muchos hechos de violencia después de que nos separamos. Duraron mucho tiempo”, dijo. La joven reveló Fernández la persiguió con su auto y que en dos oportunidades la quiso meter por la fuerza. Otra situación grave la padeció con quien era su nuevo novio. Según la presunta víctima, Fernández le rayó el auto con aerosol a la actual pareja, mientras ambos dormían en su casa.

Vivió con miedo por mucho tiempo y tuvo que hacer tratamiento psicológico para poder seguir adelante. Había abandonado la carrera y dejó de militar en la Facso, lo que Fernández pudo seguir haciendo, ya que se codeaba con las autoridades del momento. “Muchos funcionarios sabían que era un violento, pero no hicieron nada”, dijo Clamenceau.

Para poner en contexto, el referente participaba en el centro de estudiantes Innovación, elegido en la Facso por aquel entonces. Desde ese rol tenía relación con las autoridades de aquel momento y manejaba fondos importantes. “Le daban mucha plata y tenía mucho poder”, aseveró la joven, que agregó que el paso por la facultad se le acabó cuando se agarró a las trompadas con el tesorero, de la misma forma que se le terminó su estadía en el ministerio.

Laura Clamenceau asistió al Centro Cavig tras conocer la reciente denuncia contra Fernández, que lo dejó imputado por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo. No pudo sumarse como denunciante porque su causa prescribió, además no quedó registro de su denuncia. Si bien Fernández le siguió mandando mensajes hasta el año pasado, como una forma de hostigamiento, no hubo ninguna agresión reciente.

Los fiscales de Cavig le dijeron que podía sumarse como testigo y le aseguraron que iban a investigar qué pasó con su denuncia y si hubo alguna irregularidad. “Me quise solidarizar con la denunciante porque pasé lo mismo que ella, al igual que otras chicas que no se animan a denunciar porque son madres y tienen trabajo que no quieren perder”, aseveró la expareja del exfuncionario de Turismo. Y añadió que con su testimonio quiere motivar a que esas víctimas se animen a hablar.

A la nueva víctima de Fernández no le creyeron los primeros policías que intervinieron en el hecho ocurrido en Pocito recientemente. Por eso ahora son investigados.

En la audiencia de imputación, Fernández negó ser el agresor y apuntó contra la víctima diciendo que ella era la violenta y que lo había golpeado. Según Laura Clamenceau, el recurso de hacerse la víctima es algo que utilizó con todas sus exparejas, inclusive con ella, que la dejó mal parada en la Facso y eso derivó a que tomara la decisión de abandonar la facultad.

Esta es la cruzada de una presunta víctima de Nahuel Fernández, que tomó fuerza con la nueva denuncia. La mujer abandonó su lucha porque creyó o le hicieron creer que era en vano. Ahora el escenario cambió para ella y no duda en buscar justicia para sí y las demás jóvenes. Como dijo su abogada Mariana Saffe, para lograr que este tipo de caso y abuso de poder no se vuelva a repetir tan fácilmente.