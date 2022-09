Habló la mujer que denunció al funcionario de Turismo, Nahuel Fernández. La víctima, cuya identidad no se menciona para cuidar su integridad física y psíquica, desmintió toda la declaración que dio el imputado de violencia de género ante el juez Juan Gabriel Meglioli. Tras los hechos de violencia, Fernández fue echado del cargo de director de Relaciones Institucionales y ahora es investigado por el delito de lesiones leves, cuya instrucción lleva a cabo el fiscal Roberto Ginsberg.

Todo sucedió de manera rápida a partir del miércoles. Fernández agarró a golpes de puños y patadas a la joven en la puerta de su casa, en el barrio Margarita Ferrá, en Pocito, según lo manifestado por la víctima en la denuncia en el centro Cavig. Al trascender el hecho, el ministerio de Turismo tomó la decisión de despedirlo con aval del Gobierno de San Juan. Vino el pedido de captura, en el medio, el exfuncionario se entregó. Los fiscales lo llevaron ante un juez de garantías y le imputaron el delito de lesiones leves. Fernández recuperó su libertad, pero antes se despachó con todo ante el magistrado Juan Gabriel Meglioli.

Básicamente, el exfuncionario dijo que no golpeó a la joven, sino que se defendió, ya que ella había llegado a su casa a reprocharle el por qué ya no estaban juntos desde hacía un año, con insultos y golpes. "Ella me pegó, yo solo me defendí", aseguró. Fernández aseveró que en el momento del hecho se encontraba con amigos en su casa, que son testigos de lo que pasó. Y que en el pasado existieron episodios de violencia, pero de ella hacia él.

Al ir cerrando sus dichos ante el juez, Fernández, entre lágrimas, dijo que hizo la denuncia, pero no se la tomaron en la Policía. Este descargo del funcionario denunciado recibió todo el repudio de la víctima, que se animó a denunciar las agresiones del referente político.

"Quiero salir a desmentir lo que dice Nahuel Fernández, que desde hace un año que no está conmigo. Tengo todas las fotos que hasta el lunes estuve con él, tengo fotos y mensajes en fiestas familiares, de cuando salimos a comer y a cenar con mi hijo", dijo la denunciante.

La mujer aseguró que esa noche fue a la casa de Fernández y el denunciado le dijo que mejor se fuera, eso despertó una discusión que terminó con la brutal paliza del hombre hacia ella. La agresión le dejó rasguños en el rostro, moretones en el cuerpo y lastimaduras en las manos, según se pudo observar en las fotos que aportó la víctima.

La denunciante recordó que hace dos años que se conocen y que tomaron la decisión de vivir juntos, pero que esa convivencia se terminó en agosto del año pasado porque Fernández le dio una brutal golpiza tras echarle la culpa por un robo que sufrió en un súper.

En esa ocasión, la víctima no se animó a denunciarlo, pero sí tomó la determinación de irse de su casa y vivir en Rivadavia. Luego, regresó a estar en pareja con Fernández, aunque en viviendas separadas.

La damnificada contó además que se enojó con la Policía que actuó en el caso, ya que no hizo nada con Fernández, a pesar de que la vio con sangre en el rostro y lastimada. Esto puede despertar otra investigación paralela contra los uniformados que arribaron al lugar, a los que se los apunta por ser amigos del funcionario.