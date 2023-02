Por estos días es cada vez más común escuchar en San Juan la frase "hay más mosquitos" y de inmediato surge el comentario sobre el temor a la posible llegada del dengue. Ante este panorama, las autoridades locales reconocieron que es posible que haya más mosquitos, aunque aclararon que esto no implica que se vaya a propagar el dengue.

En contacto con DIARIO HUARPE, desde Control de Vectores de la provincia, Luis Meli, explicó que, al menos por el momento, en esta temporada no se corre riesgo de contagios de dengue. Cabe aclarar que esta es una enfermedad grave que puede causar la muerte y se transmite por medio de la picada de un mosquito.

El especialista reconoció que hay gran cantidad de mosquitos en San Juan y opinó que puede deberse a la mayor cantidad de lluvias que se han registrado durante este verano, igualmente aclaró que se trata de los mosquitos de la variedad Culex que están proliferando en la provincia en gran cantidad y aseguró que estos insectos no transmiten el dengue.

Meli explicó que el Culex es un tipo de mosquito que vive y se reproduce en aguas estancadas que pueden encontrarse sucias, por lo que es común que proliferen en restos de agua que quedaron en las acequias tapadas, en desagües o en cualquier otro elemento que pueda contener aguas estancadas.

El especialista advirtió que estos insectos transmiten un tipo de encefalitis que en este momento no está circulando en Argentina entonces no se corre el riesgo de que transmita enfermedades. "Lo único que provoca el Culex es la picada y la situación propia de una picada de un mosquito que genera comezón y algo de irritación", aseguró Meli.

Ante la pregunta de cuál sería la mejor forma de prevenir la proliferación del Culex, el director explicó que como con cualquier otro mosquito se debe evitar que haya todo tipo de agua estancada para evitar la proliferación del Culex. También es importante mantener la limpieza de acequias, ya que entre 7 y 10 días posteriores va a haber un rebrote por el nacimiento de los nuevos mosquitos.

Con respecto a la situación del dengue en San Juan, el funcionario recordó que el único mosquito que transmite las enfermedades del dengue, zika y la chikungunya es el aedes aegypti una variedad que solo vive en aguas limpias.

Esto quiere decir que hace su criadero en aguas que llevan poco tiempo estancadas como las de macetas, floreros o lugares en donde se acumuló de lluvias que llevan pocos días allí.

"Un caso tradicional es el de las botellas de vidrio que se suelen tener en el patio, como las que se utilizan para hacer salsa o hasta en las piletas de natación, los piletines de los chicos que quedan en el patio deben ser lavadas con periodicidad, para evitar que allí se junten mosquitos", aseguró Meli.

Ante la pregunta de si todavía se ven ejemplares de aedes en San Juan, Meli respondió que sí. Es que se trata de un mosquito que se adapta a la geografía y el clima de la provincia y es posible verlo en la zona del Gran San Juan y, principalmente, en el departamento Valle Fértil. Igualmente, el funcionario destacó que debido a intensas campañas de descacharrado y de prevención en el valle se ven cada vez menos cantidad de mosquitos aedes.

Meli habló también de los alertas emitidos a nivel nacional por aparición de casos de dengue en diferentes provincias de Argentina y países de la región y explicó que esto no implica un riesgo para San Juan.

Es que se trata de focos muy puntuales y no hay circulación viral de dengue en la Argentina por ende aun cuando existen mosquito no puede transmitir el dengue, la zika, ni la chikungunya porque estas enfermedades no están circulando de manera comunitaria.

Los cementerios

Meli destacó que uno de los objetivos a lograr en materia de prevención es conseguir que la gente que va a los cementerios se acostumbre a no dejar flores con agua, sino que pueden poner un poco de arena húmeda dentro de los floreros.

El especialista aseguró que con este método se evita que haya agua almacenada en donde se puedan criar mosquitos y aseguró que las "flores duran frescas la misma cantidad de días".