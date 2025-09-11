Una explosión de gas en Ciudad de México ha dejado un saldo de al menos 58 personas heridas, de las cuales 19 presentan quemaduras de gravedad. El incidente, causado por una fuga de combustible desde un camión cisterna, ocurrió bajo un paso elevado en la comunidad de Iztapalapa y ha sido calificado por las autoridades como un lamentable accidente. El suceso ha provocado gran conmoción en la zona, con escenas de caos y pánico entre la gente que se encontraba en el lugar.

La jefa de gobierno de la ciudad, Clara Brugada, se presentó en el lugar de los hechos y confirmó la cantidad de personas afectadas, destacando la seriedad de las lesiones en casi una veintena de ellos. Aunque la situación generó alarma y consternación, la funcionaria indicó que hasta el momento no se han reportado víctimas fatales. La fiscalía ha iniciado las averiguaciones correspondientes para determinar las causas exactas de este desastre que movilizó a todos los equipos de emergencia.

Publicidad

El estallido consumió en llamas a los vehículos que se encontraban cerca y sembró el pánico en Iztapalapa, una de las áreas más pobladas de la capital mexicana. Las imágenes que se difundieron del lugar reflejan el desorden y el dolor, con individuos que deambulaban con su vestimenta carbonizada. Los bomberos acudieron rápidamente y, a pesar de haber sofocado el fuego, aún trabajaban en el control de la filtración de la unidad de transporte, que se estima contenía unos 20.000 litros de combustible, lo que implicaba un riesgo latente.