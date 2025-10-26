Durante la mañana de este domingo, el candidato a diputado nacional por Fuerza San Juan, Fabián Gramajo, realizó un llamado a los ciudadanos a participar en las elecciones legislativas, resaltando la importancia de que su voto acompañe un “desahogo” social frente a la gestión actual.

“El voto tiene que acompañar ese desahogo que la gente tiene”, expresó Gramajo, mostrando confianza en un cambio durante la jornada electoral.

El candidato señaló que el inicio de los comicios se desarrolló con normalidad en toda la provincia: “Hemos comenzado muy bien, dentro de todo el marco de normalidad”, aseguró, destacando la preparación de las instituciones educativas con la participación de los dirigentes justicialistas en cada centro de votación.

Gramajo también remarcó la labor realizada durante la campaña: “Humanamente hicimos todo lo que había que hacer para escuchar a toda la gente, para que hoy la gente se pueda desahogar y expresarse en las urnas”, indicó, evidenciando su apuesta a la cercanía con los electores y la importancia de que la ciudadanía ejerza su derecho al voto.

Según el candidato, la jornada de hoy no solo renovará representación en la Cámara de Diputados de la Nación, sino que será un reflejo de la voluntad popular en materia de gobernanza y políticas provinciales.