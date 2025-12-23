Facundo Suárez: pasión y experiencia en la final del Futsal Senior con La Gloria

El estadio La Superiora será centro de atracción para definir al campeón del Torneo Senior de Futsal, Diario Huarpe dialogó con Facundo Suárez, de 37 años, jugador de La Gloria que, además de estar en el plantel de Primera, sigue participando en la liga senior y buscará coronar este martes por la noche.

“Es importante, más allá de que es recreativo, siempre te gusta competir, pero lo fundamental es cruzarte con viejos amigos, compartir un buen momento y seguir jugando al futsal, que básicamente es lo más importante”, contó Suárez.

La confianza gloriosa para la final

El experimentado jugador se mostró entusiasmado y confiado de cara al duelo con Alianza, rival histórico de la liga senior.

“Con muchas ganas y confianza. Tenemos buenos jugadores que seguramente van a dejar todo para salir campeones. Enfrente está el que más veces salió campeón, se conocen mucho y tienen experiencia. Para nosotros es nuestra primera participación, va a ser un lindo duelo”.

Suárez también destacó la importancia de disfrutar del juego y mantener un buen comportamiento dentro de la cancha. “Estar a la altura, tener un buen partido, buen comportamiento y disfrutar. Todos somos gente grande; en esta etapa hay que ser agradecidos de poder seguir jugando más allá de los dolores y los inconvenientes diarios. Esperemos que sea un lindo partido”.

Una vida con la camiseta de La Gloria

El jugador expresó su amor por el club y su historia en el futsal. “Hace 15 años que visto la camiseta que amo, la comparto con amigos y familia. Siempre me resistí a retirarme, lo hice en algunas ocasiones, pero mi pasión por el futsal no termina”.

"Jugamos nacionales, fuimos campeones del regional este año con el plantel de primera. Me retiré varias veces, pero siempre vuelvo por diferentes motivos, sobre todo por la pasión que genera este deporte", dijo.

La final entre La Gloria y Alianza promete un enfrentamiento intenso, cargado de historia, amistad y pasión por el futsal, donde más allá del resultado, se celebra la continuidad de jugadores que hacen del deporte un verdadero estilo de vida. Este martes, desde las 21, el estadio La Superiora será testigo de un nuevo campeón del senior local.