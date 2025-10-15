La familia de Lucía Rubiño realizó un sentido homenaje en el segundo aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 15 de octubre de 2023. El emotivo acto de memoria se desarrolló en la Fuente de la Plaza 25 de Mayo, donde familiares y seres queridos colocaron un cartel con la leyenda "2 años sin Lucía" y decoraron el lugar con globos blancos. Esta misma acción simbólica se repitió en las inmediaciones del Colegio Integral, establecimiento educativo donde la joven de 16 años cursaba sus estudios, como muestra del permanente recuerdo que mantiene viva su memoria en la comunidad.

El hecho que causó su muerte ocurrió en la madrugada del 15 de octubre de 2023 en el barrio Profesionales del departamento Rivadavia, cuando Lucía Rubiño fue atropellada en un siniestro vial que, según testimonios recogidos en la investigación, se habría producido en el contexto de picadas ilegales. El caso judicial ha seguido su curso con diversas resoluciones que han generado manifestaciones de rechazo por parte de la familia, quien mantiene un constante reclamo de justicia.

Respecto a la actualización del caso, el proceso judicial tuvo un desarrollo significativo cuando el juez Javier Figuerola dispuso el sobreseimiento definitivo de Juan Pablo Echegaray, uno de los implicados, por el delito de homicidio culposo. Esta resolución, ratificada posteriormente por el juez de Impugnación Eduardo Raed, ha sido apelada por la familia, que anunció su intención de llevar el caso hasta la Corte de Justicia. Cabe destacar que Echegaray mantiene una causa abierta por su presunta participación en picadas callejeras previas al hecho fatal, mientras que la investigación principal continúa su curso en el ámbito judicial.