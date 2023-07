Vanesa Mena, la madre de Alexander Scafide Mena, y Susana Páez, la abuela, reclamaron este viernes justicia por el joven de 19 años, que era delivery y murió en un siniestro vial el pasado sábado a la 1:57. Desgarradas por la pérdida, las mujeres reclamaron que le dieron la libertad al conductor, Germán Oñas, de 25 años, mientras dure la investigación.

Rodeadas de familiares y amigos de Alexander, quien estaba trabajando como delivery en una moto cuando chocó contra la camioneta Hilux de Oñas, denunciaron supuestas irregularidades. Las mujeres no creen en la versión que se presentó en la primera audiencia, que sostiene que el conductor de la camioneta no había tomado ni consumido sustancias y que también se quedó en el lugar para ayudar al motociclista.

Estos fueron los argumentos del juez de garantías para decidir que mientras investigan en profundidad, Oñas permanezca en libertad, aunque con la prohibición de conducir durante cuatro meses. “Me contaron que él se fue y después volvió. Es mentira que él llamó a la ambulancia, lo que yo quiero es que salga el Policía y diga la verdad”, reclamó Vanesa, quien asegura que desde que ocurrió el accidente, conocidos le han dado versiones preocupantes.

“Unos chicos me avisaron que había un policía en el hospital que dijo que todo era raro, por eso quiero que se haga justicia, porque me lo dejaron tirado como un perro”, dijo profundamente emocionada a DIARIO HUARPE la madre del fallecido.

Por otra parte, familiares aseguran que la camioneta fue vista participando en picadas clandestinas. “La camioneta tiene a los costados unos chapones y está levantada, esto fue lo que provocó el fuerte impacto”, aseguraron.

Con carteles, banderas y remeras con la imagen del joven fallecido, familiares y amigos, se concentraron pasadas las 9.30 en la Plaza 25. “Yo estoy atravesando por un tratamiento de cáncer de mamas y antes le pedía a Dios que me diera fuerzas para salir adelante. Ahora le voy a pedir a él que me ayude con mi enfermedad y que me dé fuerzas para pedir justicia. Me mataron en vida”, dijo también a este medio, Susana Páez, abuela del joven.

“Llegaba todos los días a las 11 de trabajar y llegaba a los gritos preguntando por mí. “Susaniiiita”, decía cuando entraba junto a mi hijo más chico con el que siempre peleaban por ver quién se acostaba en mi cama. El lugar al lado de la abuela es mío, siempre decía eso. Ahora no lo tengo más”, contó entre lágrimas la mujer.

Finalmente, el grupo comenzó la movilización hasta Tribunales, donde renovaron el pedido de Justicia por Alexander. “Sé qué preso no va a ir, yo lo único que pido es que el juez le quite el carnet de por vida, porque es un ser humano lo que mató. Ni con toda la plata del mundo nos van a devolver a mi nieto ni a ella a su hijo”, concluyó Páez.