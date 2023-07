El pasado sábado 15 de julio un motociclista de 19 años fue embestido por el conductor de una camioneta cuando realizaba trabajos de delivery. Por el impacto, Germán Oñas terminó con la vida del joven trabajador. Dos días después el juez de Garantía, Andrés Abelín Cottonaro, dispuso la libertad de Oñas y la prohibición de manejar durante 4 meses mientras se resuelve el caso.

Si bien el Ministerio Público solicitó 8 meses de medidas cautelares contra el ex imputado como por ejemplo la prohibición de manejar, fue el propio magistrado y tras la demostración de que Oñas no presentaba ni alcohol ni sustancias ilegales en sangre al momento del hecho y que desde el primer momento brindó asistencia al fallecido, tomó la decisión de otorgar la libertad.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Sumado a eso y por no contar con antecedentes penales se resolvió la libertad con la promesa de no obstaculizar el proceso y encontrarse a disposición de las autoridades y no salir del país o la provincia sin previa autorización de un juez junto con la prohibición de conducir por los próximos 4 meses.