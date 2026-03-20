El periodista Eduardo Feinmann protagonizó un fuerte cruce en vivo con una trabajadora del Servicio Meteorológico Nacional, a quien cuestionó duramente por la precisión de los pronósticos y la situación del organismo.

El episodio ocurrió en A24 durante una entrevista a la meteoróloga y delegada gremial Ana Saralegui, quien alertaba sobre una posible ola de despidos que podría afectar a entre 250 y 300 trabajadores del organismo.

En ese contexto, el conductor lanzó fuertes críticas al desempeño del servicio: “Hace años que los pronósticos son débiles. No pegan una”, afirmó, y comparó el funcionamiento local con el de sistemas internacionales, a los que consideró más precisos.

Lejos de moderar su postura, Feinmann aseguró que no utiliza los reportes oficiales del organismo y que prefiere consultar aplicaciones extranjeras. Incluso, ironizó sobre la falta de aciertos en las previsiones climáticas y calificó a los trabajadores como “mentirólogos”.

Por su parte, Saralegui defendió el trabajo del organismo y remarcó que muchos de los sistemas internacionales se nutren de datos generados por el propio Servicio Meteorológico Nacional. Además, destacó el rol clave de las alertas en eventos extremos, como el temporal que afectó a Bahía Blanca en 2025, donde —según indicó— los avisos oficiales ayudaron a prevenir consecuencias mayores.

El intercambio fue subiendo de tono y cerró sin acuerdo entre las partes. Antes de finalizar, el periodista volvió a cuestionar a los trabajadores y lanzó una frase contundente: “Quiero hablar con científicos de verdad. Son unos caraduras”.

El episodio se suma a otras polémicas recientes protagonizadas por Feinmann en torno a meteorólogos y al funcionamiento del organismo, en un contexto de tensión por posibles recortes y cambios dentro del sistema público de pronóstico climático.