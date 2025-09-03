Este martes, la localidad de Buena Nueva, en Guaymallén, Mendoza, se vio conmocionada por un nuevo caso de femicidio. Sandra Norma Sánchez, de 57 años, fue brutalmente apuñalada en la axila y falleció poco después tras ser encontrada herida en la vereda de su casa.

El hecho ocurrió en una vivienda situada en calle Ropolo al 6500, donde la víctima fue hallada alrededor de las 15:43 tras un llamado a la línea de emergencias que alertó sobre una mujer lesionada con arma blanca. A su llegada, la policía encontró a Sandra tendida en la vereda y solicitó asistencia médica urgente. A pesar de la rápida intervención del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), la mujer no pudo ser salvada.

Publicidad

La principal sospecha recae sobre su expareja, E. V., también de 57 años, quien fue detenido en el interior de la casa. Según la investigación preliminar y la declaración del imputado, el hombre había acudido a la vivienda para retirar muebles tras la reciente separación. Durante una discusión, se produjo un forcejeo en el que el hombre tomó un cuchillo y atacó a Sandra.

Vecinos del lugar, consternados por el hecho, intentaron linchar al presunto agresor, por lo que la policía tuvo que intervenir para rescatarlo y detenerlo. El sujeto fue trasladado a la comisaría para continuar con las diligencias correspondientes.

Publicidad

En el lugar trabajaron la Unidad Investigativa Departamental (UID) y Policía Científica, bajo la supervisión del Ayudante Fiscal de turno y la Dra. Claudia Ríos, quienes llevan adelante la investigación de este trágico femicidio.