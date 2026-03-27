En una jornada marcada por el recambio institucional en el área de salud, el doctor Fernando Flores Romero asumió formalmente este viernes 27 de marzo como director del Hospital Ventura Lloveras. El acto, cargado de expectativas para la comunidad de Sarmiento, fue encabezado por las máximas autoridades provinciales.

El flamante funcionario recibió la resolución de designación de manos del ministro de Salud, Amilcar Dobladez, en una ceremonia realizada en la sala de situación del Ministerio. Durante el encuentro, Dobladez estuvo acompañado por su gabinete y la jefa de la Zona Sanitaria V, Patricia Mut, quienes respaldaron la llegada del nuevo directivo al nosocomio de Media Agua.

El paciente como prioridad

En su discurso de bienvenida, el ministro Dobladez fue enfático sobre el rumbo que debe tomar la gestión hospitalaria en el departamento. “El eje central de nuestra labor es el paciente, no debemos olvidar que nuestro objetivo debe ser él siempre”, afirmó el titular de la cartera sanitaria, subrayando la responsabilidad que implica el cargo.

Por su parte, Flores Romero, quien cuenta con una reconocida especialización en pediatría, expresó su gratitud por la confianza depositada por las autoridades y el apoyo de su familia, presente en el acto. "La dirección del hospital es una función muy demandante que nos exigirá horas y mucha atención para satisfacer a la población", reconoció el médico.

Una gestión de cercanía

El nuevo director coincidió con el lineamiento ministerial al señalar que la meta principal es lograr que el vecino sarmientino se sienta contenido y reciba una prestación de calidad. Esta nueva etapa profesional para Flores Romero buscará optimizar los recursos del Ventura Lloveras para dar respuesta a la creciente demanda sanitaria del sur sanjuanino.

Del acto también participaron el secretario Técnico, Alejandro Navarta; el de Planeamiento, Gastón Jofré; el Administrativo, Gabriel Porra; y la secretaria de Medicina Preventiva, Sonia Sánchez, consolidando el respaldo político y técnico hacia la nueva conducción del hospital sarmientino.