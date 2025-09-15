Fernando Luis Rahme Quattropani, un abogado con una vasta experiencia en el ejercicio liberal de la profesión y destacados roles en el ámbito judicial federal y local, presentó su postulación para ocupar el cargo de Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan, vacante tras el fallecimiento de Eduardo Quattropani. Su perfil profesional se distingue por una carrera consolidada que abarca casi dos décadas como litigante, participaciones en órganos de la magistratura y la judicatura, y un compromiso con la formación académica en áreas clave del derecho penal. El concurso es un proceso especial para el funcionario del Ministerio Público Fiscal, ya que no solo busca ser el sucesor de quien era su jefe en vida, sino también su tío.

Nacido el 15 de octubre de 1976 en la Ciudad de San Juan, Rahme obtuvo su título de abogado de la Universidad Católica de Cuyo el 26 de agosto del año 2000. Se encuentra matriculado en el Foro de Abogados de San Juan bajo el N° 2699 desde el 29 de septiembre de 2000.

Una trayectoria profesional con profunda experiencia judicial y gremial

La carrera de Rahme se ha caracterizado por un ejercicio ininterrumpido de 18 años como abogado litigante. Esta dedicación le brindó un profundo conocimiento del sistema judicial.

Además de su labor como abogado particular, ocupó importantes cargos y roles dentro del sistema de justicia y gremial. Actualmente es secretario relator del Ministerio Público Fiscal. Fue miembro titular del Consejo de la Magistratura de San Juan durante el período comprendido entre el 2011 y el 2014. También fue miembro titular de la Lista de Conjueces del Poder Judicial de la Nación, designado por Decreto 859/2014 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).

Además se desempeñó como juez subrogante del Juzgado Federal de Primera Instancia Nro. 1 con competencia Civil, Comercial, Penal, Laboral y Electoral de la Provincia de San Juan. También ejerció como juez subrogante del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Provincia de San Juan en otro período.

Anteriormente, fue director titular del Foro de Abogados de la Provincia de San Juan durante el período 2010-2012.

Estas responsabilidades evidencian su capacidad para desempeñarse en distintos roles dentro del sistema de justicia, tanto en el ámbito provincial como federal, y su participación en la administración de justicia.

Compromiso académico en Delitos Complejos y Crimen Organizado

En el plano académico, Rahme incursionó en la docencia universitaria, lo que demuestra su interés en la formación y el análisis de áreas cruciales del derecho penal moderno. Fue ex profesor adjunto en la Cátedra de Crimen Organizado de la Carrera de Licenciatura en Seguridad Ciudadana de la Universidad Católica de Cuyo. También ejerció como ex profesor titular en la Cátedra de Delitos Complejos de la misma carrera y universidad .

Esta experiencia docente subraya su conocimiento y especialización en temas de alta complejidad criminal, esenciales para el rol de Fiscal General.