Este viernes las autoridades del Ministerio de Turismo y Cultura confirmaron una nueva figura que acompañará a Lali en lo que será la noche del viernes 24 de febrero de la Fiesta Nacional del Sol 2023. Se trata de María Becerra, la Nena de Argentina, que fue oficializada a través de las redes sociales de la titular del área, Cluadia Grynszpan.

¿Se puede haber vivido varias vidas en apenas 22 años? Si uno recorre rápidamente la biografía de María Becerra, todo parece indicar que sí. Es que cuesta pensar que todo lo que atravesó en tan poco tiempo, desde que llegó al mundo junto con el nacimiento del nuevo siglo, el 12 de febrero de 2000, abarca demasiadas experiencias como para conformarse con compactarlas en una sola.

En todo caso, si no suena del todo correcto eso de "varias vidas", habrá que pensar en separarla distintas etapas, aun a pesar de lo corto del camino recorrido, pero vaya si fue intenso el derrotero de la chica bonaerense, que un día se subió a la nave de las redes sociales para despegar y ya nunca más detener su viaje. Para no saltear pasos de esos que parecen menores, pero que son esenciales a la hora de forjar una personalidad, un estilo y un temperamento, habrá que ir por partes, y poner el mojón de partida en el sur del Conurbano, más precisamente en Quilmes.

Entre la academia de Valeria Lynch y el bullying

Atraída por la música y el canto, entre sus 6 y 7 años María comenzó a tomar clases de canto, comedia musical, baile y expresión corporal en la academia de Valeria Lynch, que alternaba con sus entrenamientos de fútbol, ​​otra de sus entonces pasiones, en un potrero cercano a su casa llamado Viejo Bueno. Pero para la niña, expresarse dentro de las salas de la academia no era suficiente, es que su timidez conspiraba contra la idea de subir a un escenario. Entonces, las redes sociales se convirtieron en la solución, mediante un canal de YouTube al que comenzó a subir contenidos.

Al mismo tiempo, la escuela se transformaba en un lugar cada día más hostil, en el que el bullying se sumaba a su déficit de atención. "Me convertí en una persona que se vivía escondiendo. Me sentí muy expuesta a los malos tratos y me volví muy para adentro, no le contaba nada a nadie. Se me formó una especie de caparazón. Me costó mucho empezar a desenvolverme", confesó Becerra a Clarín en 2020.

María Becerra: poesía, Facebook y el fin de la inocencia

Con la poesía como aliada en su terreno más íntimo, a los 13, Becerra agregó a sus producciones en YouTube videos de covers que iba subiendo a Facebook, donde también iba convocando adeptos "Sin embargo, fue con un video en el que muestra su lado actoral y hace un monólogo cómico el que consiguió un millón de visitas en pocas horas. Desde ese momento, hacer videos pasó a ser un trabajo", contó la periodista Catalina Deguer en su entrevista a la cantante publicada un par de años atrás.

El paso siguiente para María Becerra, obligada por una fama en permanente ascenso y la necesidad de ir de un lado para otro respondiendo a la demanda de su presencia, fue abandonar el colegio. “Tuve que abandonarlo porque no podía con las dos cosas (el colegio y su nuevo empleo como youtuber). A mi familia y a mí nos servía mucho el dinero y no podía darme el lujo de perder esa oportunidad”, explicó en otra entrevista.

La hora de la fama y el salto al mundo

El año 2017 marcó otro punto de quiebre en la vida de María, nominada a Youtuber favorita en los Nickelodeon Kid's Choice Awards Argentina mientras hacía su debut en teatro. Y el 2018 no le fue en saga, con la obtención del premio a Influencer musical favorito en los Kid’s Choice y su preselección a Mejor youtuber en los Premios Martín Fierro Digital. No obstante, como hablamos de varias vidas en solamente un rato de dos décadas y poco más, en 2019 la chica lanzó su primer EP, 222, con sus tres primeras canciones: Nada de amor, Tu lady y Dime como hago. Prólogo de lo que vendría al año siguiente: Dejemos que pase, Perdidamente y Moon, junto a su compatriota Dani.

Pero el lanzamiento de High, definitivamente marcó un antes y un después en su carrera musical. El video estrenado en noviembre de 2019 roza hoy los 70 millones de reproducciones en YouTube, el año pasado tenía 47 millones de visitas en YouTube, mientras acumula casi 50 millones en Spotify. Y ni que hablar de lo que sucedió cuando la canción adoptó forma de remix con Tini Stoessel y Lola Índigo.

El amor y un tatuaje del pasado

Entre éxito y éxito, María entabló una relación con otra de las figuras de la música urbana: Rusherking. Sin embargo, lo que comenzó con todo a favor se fue desdibujando y terminó a finales de 2021 con la publicación de parte de la cantante de una serie de tuits furiosos a los que luego intentó bajarle el tono.

“Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que @rusherkingg y yo no somos más pareja, y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado. Les agradezco su preocupación!” (SIC), escribió la artista en ese momento. Como testimonio de aquellos tiempos, Becerra lleva grabado en su piel un tatuaje que está en idioma "Dothraki" y que, según alguna vez explicó, "dice ‘Shekh ma shieraki anni’, que es lo que Khaleesi le decía a Khal Drogo. Le decía ‘Sos mi sol y mis estrellas’. Una frase de amor. Por eso me la tatué”.

María Becerra y el trampolín a los Grammy

Para agosto del 2021, María Becerra publicó Animal, parte 1, su ansiado álbum debut, que presento más de una colaboración como por ejemplo Si yo fuera tú, con Paty Cantú; Además de mí (Remix), con Duki, Khea, Tiago PZK y Lit Killah; y Miénteme, una vez más junto a Tini. La frutilla del postre fue ¿Qué más, pues?, al lado de J Balvin, un trampolín al escenario de los Premios Grammy 2022, que se llevó a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

“Todo esto ha sido algo difícil porque me ha pegado un boom tremendo. Llevo dos años en la industria y ya he cantado en los Grammy de Estados Unidos. Han sido unos picos tan altos que a veces creo que es mejor no ser tan consciente de todo para no flashearse”, confesó poco después Becerra, con todo por venir.

