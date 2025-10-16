Argentina se metió en la final del Mundial Sub 20 tras vencer 1-0 a Colombia en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. El único tanto del partido lo marcó Mateo Silvetti en un encuentro físico y parejo, donde la Albiceleste contó con una destacada actuación de su arquero Santino Barbi, quien mantuvo el arco en cero y aseguró la victoria en los 90 minutos reglamentarios. Esta será la primera vez en 18 años que Argentina disputa la final del certamen. La última vez ocurrió en 2007 en Canadá, cuando el equipo de Hugo Tocalli venció 2-1 a República Checa en la definición, con goles de Sergio Agüero y Mauro Zárate.

El equipo dirigido por Diego Placente se enfrentará este domingo a Marruecos en el mismo estadio desde las 20 horas (Argentina). Por su parte, Francia y Colombia jugarán el sábado a las 16 para definir el tercer y cuarto puesto del torneo.

Marruecos se convirtió en rival de la Albiceleste tras un hecho inédito: el DT Mohamed Ouahbi utilizó a sus tres arqueros en el mismo partido contra Francia. Tras empatar 1-1 en los 120 minutos, Abdelhakim El Mesbahi, el tercer arquero, se consagró héroe al detener el penal decisivo de Djyilian N’Guessan, mientras que los jugadores marroquíes convirtieron sus remates y lograron imponerse por 5-4 en la tanda de penales.

Con este triunfo, Marruecos alcanzó su primera final en la historia del Mundial Sub 20, mientras que Argentina buscará su segundo título en esta categoría, 18 años después de su último campeonato.