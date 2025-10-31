Publicidad
Finde deportivo en San Juan: qué se juega y dónde ver cada competencia

Entre el viernes 31 de octubre y el domingo 2 de noviembre, San Juan vivirá un fin de semana lleno de actividad deportiva. Habrá competencias de hockey sobre patines, ciclismo, rugby, fútbol y maratones, con escenarios repartidos en distintos departamentos de la provincia.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Durante el fin de semana del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre de 2025, San Juan ofrecerá una variada programación deportiva para todos los gustos. Las competencias se desarrollarán en diferentes puntos de la provincia, con la participación de deportistas locales y visitantes.

Hockey sobre patines

San Juan será sede del Campeonato Panamericano de Clubes y Selecciones 2025, con la presencia de más de 1.200 deportistas. Participarán equipos masculinos y femeninos en categorías Sub 19 y Senior.

Además, este viernes 31 a las 22:00, Valenciano y Richet Zapata definirán al campeón de la Superliga Masculina en el estadio Aldo Cantoni.

Jubileo de los Deportistas – San Juan 2025

Este sábado 1 de noviembre, desde las 18:30, se celebrará el tradicional Jubileo en los salones de la Catedral de San Juan, bajo el lema “Nada es imposible para Dios”. La actividad combinará fe y deporte.

Ciclismo

  • De montaña: el Desafío Valle de la Luna 2025 se correrá este sábado 1 de noviembre, desde las 18:00, en el Parque Provincial Ischigualasto, Valle Fértil.
  • De ruta (Libres y Máster): la 10° Doble Cochagual largará a las 15:30 del mismo día, con concentración desde las 14:30 en Calle Zapata, a 300 metros de Ruta 20.
  • Federación Ciclista Sanjuanina: el campeonato 2025-2026 comenzará el domingo 2 de noviembre en Sarmiento, con concentración a las 10:30 en Plaza Dominguito.

Maratones

  • Maratón de la Esperanza: el domingo 2 de noviembre, con concentración a las 8:00 frente a la Catedral. Largada 8:30. Distancias: 3K, 5K y 10K.
  • Carrera Club Deportivo Angaco: el mismo día, desde las 9:00, con recorridos de 6K y 12K. Punto de encuentro: sede del club.

Fútbol

  • Torneo Regional Federal Amateur 2025-2026: los equipos sanjuaninos disputarán la segunda fecha de la Región Cuyo.
  • Sábado 1/11 – 17:30: Colón Junior vs. Peñaflor.
  • Domingo 2/11 – 17:00: General Belgrano vs. Paso de los Andes; Árbol Verde vs. General Sarmiento; Alianza vs. Desamparados; Marquesado vs. Unión VK.

Liga Sanjuanina de Fútbol – Segunda División:

  • Sábado 1/11: partidos en distintos horarios desde las 11:00 y 17:00.
  • Domingo 2/11 – 17:00: Del Bono vs. Rawson Junior, Juventud Unida vs. Sp. Federico Picón y Villa Hipódromo vs. Unión San Damián.

Rugby

Torneo Argentino Juvenil M17: el seleccionado sanjuanino debuta este sábado 1 de noviembre a las 16:00 ante Nordeste, en cancha de Huazihul, Rivadavia.

Regional de Cuyo:

  • Copa Oro: San Juan RC jugará semifinales juveniles; la Preintermedia enfrentará a Los Tordos el domingo a las 12:30 y la Intermedia a Liceo desde las 14:30.
  • Copa Plata: Jockey Club jugará ante Banco Mendoza el domingo a las 13:00 en cancha de Liceo. Alfiles recibirá a Tacurú desde las 14:30.
  • Encuentro Infantil: este domingo 2, desde las 10:30, en la Universidad Nacional de San Juan, con todas las categorías M5 a M11.
