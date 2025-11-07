Flor de Feria celebra la música con tres bandas locales y feria de emprendedores

San Juan se prepara para vivir una jornada dedicada a la música, el emprendimiento y la comunidad. Este domingo 9 de noviembre, de 18 a 23 horas, los jardines del Auditorio Juan Victoria albergarán una nueva edición de Flor de Feria, que en esta ocasión se denomina "Fiesta de la Música".

El evento reunirá una amplia propuesta que incluye feria de emprendedores y artesanos, food trucks, patio gastronómico y sorteos, en un ambiente diseñado para disfrutar al aire libre y en familia. La música tendrá un rol protagónico con las presentaciones en vivo de tres bandas locales: Cheroga, King of Banana y Palo Santo, que aportarán ritmo y energía a la velada.

Con una entrada general de $1500, que puede adquirirse en la boletería del Auditorio, la organización busca visibilizar el trabajo de los emprendedores locales y fomentar el consumo regional, creando un espacio que integra arte, música y comunidad.

Flor de Feria extiende una invitación a la comunidad para ser parte de esta celebración, y recomienda seguir sus redes sociales en Instagram como @flordeferia.sj para mantenerse actualizado con los detalles y novedades del evento.