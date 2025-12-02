Flybondi anunció una inversión histórica de US$1.700 millones destinada a la compra de 35 aviones nuevos, con el objetivo de ampliar su red de vuelos en Argentina y en toda América Latina y el Caribe. Esta iniciativa permitirá a la aerolínea low cost llegar a mercados estratégicos como Paraguay, Colombia, el Caribe y el norte de Brasil.

La flota que se incorporará estará compuesta por 15 Airbus A220-300 (con opción a 5 adicionales) y 10 Boeing 737 MAX 10 (también con opción a 5 más). Las entregas están previstas entre 2027 y 2029, lo que marcará la expansión más significativa en la región en las últimas dos décadas.

“Es la expansión de flota más importante para la región en los últimos 20 años. El mercado nos muestra que podemos incrementar la cantidad de destinos a servir. Esta flota nos permite un mejor mix para ese crecimiento, con mejor experiencia para nuestros clientes”, afirmó Mauricio Sana, CEO de Flybondi.

El Boeing 737 MAX 10, con capacidad para 240 pasajeros, abrirá la posibilidad de incorporar una clase ejecutiva en ciertas rutas, sin perder la esencia low cost que caracteriza a la empresa. Sana destacó que pese a la magnitud de la inversión, mantendrán una política de precios accesibles: “Vamos a mantener la accesibilidad con una mejora en la calidad del servicio. Esta decisión es un paso natural en nuestra visión de construir la red aérea más democrática y eficiente de la región”.

Este anuncio se produce tras la llegada de nuevos inversores en junio, cuando COC Global Enterprise se convirtió en el principal accionista, seguido por Cartesian Capital Group LLC y otros fondos privados argentinos y europeos. Leonardo Scatturice, Chairman y CEO de COC Global Enterprise, expresó: “Invertir es creer, y hoy creemos más que nunca en el futuro”. Además, resaltó que la inversión fomentará miles de empleos, fortalecerá la conectividad regional y dinamizará la economía.

Sana explicó que COC Global Enterprise liderará la gestión financiera y la ronda de financiación para concretar esta inversión en un plazo de cinco años, aunque aún no se definieron las entidades financieras o bancos involucrados.

Actualmente, Flybondi opera con una flota de 14 Boeing 737-800 NG y un Airbus A320, cubriendo 16 destinos nacionales y 10 internacionales, incluyendo conexiones a Brasil, Paraguay y Perú. La empresa emplea a 1.500 personas y destaca que el 20% de sus pasajeros volaron por primera vez en sus aviones.

Con la incorporación de los nuevos modelos, la aerolínea pretende crecer más allá del área de Buenos Aires y fortalecer rutas como Córdoba-Asunción, además de sumar nuevos destinos en toda la región. La apuesta consiste en ofrecer una red aérea más amplia, moderna y accesible, consolidándose como la opción más democrática y eficiente de Latinoamérica.

El desafío principal será ejecutar esta ambiciosa inversión y materializar la expansión proyectada, que promete transformar el panorama de la aviación regional en los próximos años.