Fórmula 1: estremecedoras noticias sobre la salud de Michael Schumacher

Se acerca el décimo aniversario de aquel fatídico accidente de esquí que marcó un antes y un después en la vida de Michael Schumacher, legendario piloto de la Fórmula 1. Durante estos diez años, ha reinado un casi absoluto silencio en torno a su estado de salud, con esporádicas informaciones y, al mismo tiempo, con abundantes especulaciones. En las últimas horas, aparecieron novedades.

Willi Weber, una figura que solía brindar actualizaciones sobre el estado de salud del Káiser y que desempeñó un papel clave en su carrera al descubrirlo y ser su mánager en sus inicios, ahora revela que ha sido excluido del círculo cercano de Michael Schumacher. El mencionado admitió que Corinna, la esposa del siete veces campeón del mundo en Fórmula1, no le permite visitar al expiloto.

En estos días previos a la fecha significativa, Weber ha compartido sus reflexiones sobre Schumacher, expresando una notable falta de esperanza en cuanto a ver alguna mejoría. "Desafortunadamente, cuando pienso en Michael ahora, no tengo ninguna esperanza de volver a verlo", fue lo que reconoció de manera contundente en una entrevista. Sin dudas, estas palabras no pasaron desapercibidas.

Weber, aunque todavía se considera amigo del heptacampeón, revela su pesar por no haber visitado a Schumacher en el hospital tras su accidente en Francia. "Habría tenido que visitar a Michael en el hospital. Me sentí como un perro después de su accidente, me causó un impacto muy fuerte", confesó. Además, lamentó el distanciamiento causado por la prohibición de Corinna de mantener contacto.

Más revelaciones sobre el entorno de Michael Schumacher

A pesar de la distancia, muchos continuaban buscando a Weber como portavoz de Schumacher, incluso años después del incidente. Este hecho, entre otros, contribuyó a la decisión de liberarse de las responsabilidades asociadas con el expiloto. Con el tiempo, escribió un libro titulado 'Gasolina en la sangre', donde comparte sus experiencias y la gestión de los asuntos del legendario piloto alemán. Actualmente, muestra su descontento con la situación de Mick Schumacher, hijo de Michael, en la Fórmula 1 y critica la gestión de su carrera, sugiriendo que con un enfoque diferente, podría haber tenido más oportunidades en la parrilla.