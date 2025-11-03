Francisco se distanció de Marcelo Tinelli tras las amenazas de muerte a Juanita

El conflicto que Juana Tinelli hizo público al denunciar amenazas y dejar de seguir a su familia en redes sociales, destapó una interna aún más profunda dentro del clan Tinelli.

El periodista Luis Bremer, abordando la situación en Desayuno Americano, reveló que Francisco, el hijo mayor de Marcelo, estaría distanciado de su padre. Según Bremer, el distanciamiento con Marcelo se dio "cuando él dijo que no iba a participar de un reality".

Esta revelación saca a la luz un "aspecto desconocido" que indicaría un "quiebre profundo" entre Marcelo Tinelli y Francisco.

Francisco, de 27 años, es el hijo que Marcelo tuvo con Paula Robles y es conocido por ser el que mantiene el perfil más bajo de todos sus hermanos. Aunque de chico solía acompañar a su padre y apareció varias veces en sus programas, a medida que creció se fue resguardando más. Incluso, dejó de mostrarse con Marcelo en la cancha de San Lorenzo, el equipo que lo apasiona.

Cuando se confirmó que Marcelo estaba trabajando en un reality show familiar, rápidamente se supo que Fran no participaría. La versión oficial que se dio al público fue que el joven era "demasiado tímido" como para ser seguido 24 horas por una cámara, y Marcelo aseguró que respetaba su deseo de mantener el bajo perfil. Su hermana Micaela incluso había remarcado que Francisco era el más tímido de la familia.

Francisco había advertido previamente que su vida estaba "fuera de las cámaras". El año pasado, él y un grupo de amigos iniciaron un emprendimiento gastronómico, y aunque se había animado a incursionar en el modelaje o la música, nunca consideró que su futuro profesional estuviera en la televisión.

A la luz de los acontecimientos recientes, que incluyen la crisis familiar de Juana, la prensa se pregunta si la ausencia en el reality fue realmente solo por "timidez o si hay algo más" detrás de este notorio distanciamiento.