Franco Colapinto intensifica su preparación física bajo el calor extremo en plena pausa de la Fórmula 1

A pesar del receso de verano en la Fórmula 1, Franco Colapinto no se toma descanso. El joven piloto argentino del equipo Alpine aprovechó la pausa para continuar su exigente preparación física, esta vez entrenando en bicicleta en las montañas bajo temperaturas que rozaron los 40 grados. En su cuenta de Instagram, compartió un video donde se lo ve pedaleando en un entorno exigente: “Podría refrescar un poquito, che, 40º”, escribió en tono de humor, evidenciando el esfuerzo al que se sometió.

El calor agobiante no detuvo a Franco Colapinto, quien completó su entrenamiento en un terreno sinuoso y con el termómetro marcando 38 grados. Luego de su sesión de ciclismo, mostró una pausa merecida en la que compartió una imagen tomando una gaseosa con hielo. No es la primera vez que se lo ve entrenando en bicicleta: la semana anterior también lo hizo, tan solo un día después del accidente que sufrió en Hungría durante las pruebas de neumáticos Pirelli para 2026.

El entrenamiento de Franco Colapinto

El ciclismo no es un hobby reciente para el oriundo de Pilar. En una entrevista con Infobae, recordó que comenzó a practicar este deporte durante la pandemia en 2020, mientras se preparaba para volver a competir. Ese año fue tercero en el campeonato de la Fórmula Renault Europea, lo que marcó el inicio de su ascenso en el automovilismo internacional.

Además del ciclismo, Franco Colapinto también se permite momentos de recreación. Este domingo, se lo vio jugando al pádel en Barcelona junto al productor musical Bizarrap y Fernando Belasteguín, leyenda de ese deporte. No es la primera vez que comparte actividades con Belasteguín: ya había realizado una semana de entrenamiento junto a él entre los Grandes Premios de Gran Bretaña y Bélgica, en una etapa clave de la temporada.

Mientras tanto, el futuro deportivo del piloto no luce sencillo. Alpine, el equipo donde compite, se encuentra último en el Mundial de Constructores y atraviesa una crisis profunda, según reconoció el propio asesor ejecutivo Flavio Briatore. Sin embargo, Colapinto tiene una ventaja de cara al cierre del año: ya corrió en nueve de los diez circuitos restantes, en su etapa con Williams. Solo Zandvoort será territorio nuevo, aunque allí también giró en pruebas previas. La segunda mitad del calendario comenzará entre el 29 y el 31 de agosto en Países Bajos.