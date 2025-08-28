El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, realizó declaraciones contundentes este jueves al referirse al escándalo que envuelve a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y a la figura de su exjefe, Diego Spagnuolo. En una entrevista con Radio Mitre, Francos consideró que el presidente Javier Milei "no debió haber confiado" en Spagnuolo, quien fue desplazado de su cargo tras la filtración de audios en los que se denuncian supuestos pagos de coimas.

Francos reconoció que Spagnuolo era un "visitante frecuente" de la Quinta de Olivos, explicando que "lo conoce al Presidente y ha ido varias veces a las reuniones de ópera que hace el Presidente con algunas personas en Olivos". A pesar de esta cercanía, el jefe de Gabinete fue enfático al señalar: "Si el Presidente confiaba en él, bueno no debió haber confiado". Sin embargo, defendió la integridad del mandatario, resaltando que Milei es una "persona absolutamente honesta y transparente" y agregó que "no es de los que se abrazan a la caja fuerte".

En medio de la polémica, Francos también se refirió a la situación de "Lule" Menem, una de las personas involucradas en la causa. Al ser consultado sobre su confianza en Menem, el jefe de Gabinete respondió: "Yo no tengo nada que reprocharle". Además, añadió: "Yo lo conozco del trabajo en la gestión y desde el tiempo que lo conozco me parece una persona irreprochable. Como funcionario me parece una persona de confianza".

El jefe de Gabinete no dudó en atribuir el escándalo a una estrategia política. "Es una operación política en momentos de campaña electoral como esperábamos. Ninguno de nosotros somos giles, sabíamos que en época de campaña iban a venir este tipo de ataques", afirmó, apuntando directamente contra el kirchnerismo. Para Francos, la aparición de los audios en un canal de streaming "absolutamente pagado para ser opositor al Gobierno horas antes de que se trate el proyecto de discapacidad", sumado a un "discurso encendido y preparado" de un diputado (Leandro Santoro) y la denuncia penal de Dalbón, son señales claras de una "operación armada por el kirchnerismo".

"Ahora nos hacen denuncias por todo. Después veremos cuál es el resultado y si la gente les cree", concluyó Francos, en una noticia que aún se encuentra en desarrollo.