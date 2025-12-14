Unión de Villa Krause logró una importante victoria como local y selló su clasificación a la tercera fase del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26. El equipo dirigido por Juan Colarte derrotó 2-1 a General Belgrano en Rawson, se impuso en el global tras el 1-1 en la ida y ahora se medirá ante Peñaflor en la próxima instancia del certamen.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el conjunto azul. A los 8 minutos del primer tiempo, Tobías Reta abrió el marcador para General Belgrano tras definir por encima del arquero Draghi, sorprendiendo al local y poniendo en ventaja a la visita.

Publicidad

Sin embargo, Unión reaccionó rápidamente y encontró el empate a los 15 minutos. Luciano Riveros aprovechó un rebote dentro del área y no perdonó, marcando el 1-1 que le devolvió tranquilidad al equipo y a su gente.

En el complemento, el conjunto de Rawson fue en busca del triunfo y lo consiguió con una gran acción individual. Lucas Reynoso, desde afuera del área, sacó un potente remate que se convirtió en un verdadero golazo y estableció el 2-1 definitivo.

Publicidad

Con este resultado, Unión cerró una serie clave y continúa con vida en el Torneo Regional Federal Amateur. En la tercera fase, el equipo de Juan Colarte tendrá como rival a Peñaflor, con la ilusión intacta de seguir avanzando y soñando en grande.