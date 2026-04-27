Fuerte choque entre dos vehículos a la altura del Monumento al Gaucho

Casi al cierre del domingo, la zona cercana al monumento al gaucho se convirtió en el escenario de un choque de gran magnitud. El incidente ocurrió precisamente en la intersección de Ruta 20 y calle Balcarce, apenas unos minutos antes de que terminara la jornada. En este sector de tránsito constante, un automóvil particular y un vehículo utilitario protagonizaron una colisión que despertó la alarma inmediata de quienes circulaban por el lugar.

La violencia del encuentro entre ambos rodados fue evidente por los daños materiales que quedaron a la vista de todos. Según relataron los testigos que se acercaron rápidamente para colaborar, el impacto habría sido de consideración, lo que motivó una intervención espontánea de otros conductores mientras se esperaba el arribo de las autoridades.

A pesar de la espectacularidad del siniestro en una de las vías más transitadas de San Juan, todavía reina la incertidumbre sobre las causas que originaron el choque. Se espera que en las próximas horas se brinde un informe detallado que permita esclarecer las circunstancias del siniestro.

Por el momento, la policía trabaja para establecer la mecánica del hecho, ya que hasta el momento no se han brindado precisiones oficiales sobre el estado de salud de los ocupantes de los vehículos. La investigación posterior será fundamental para conocer si hubo fallas humanas o técnicas en este episodio que alteró la calma del domingo por la noche.